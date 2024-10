Así fue el manotazo de Felipe VI a Letizia Ortiz del que todos hablan: VIDEO

El pasado 15 de octubre se llevaron a cabo los Premios Planeta 2024, al cual se dieron cita Felipe VI y Letizia Ortiz. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este evento fue el manotazo que el monarca le dio a su mujer. Una actitud que varios atestiguaron y que fue criticada en redes sociales.

Dicho momento se dio durante la tradicional cena que se da a los invitados a la entrega de estos galardones, después de servir el postre. Doña Letizia intentó cortar un pastel con un cuchillo, pero la tarta que estaba ahí era falsa y ella no se dio cuenta de eso.

Fue entonces que el rey Felipe le dio un leve manotazo a la reina para evitar el error. Poco después, los meseros sirvieron el verdadero postre a para cada invitado en un plato individual, el cual se trataba de una mini tarta de chocolate, vainilla y crocanti de frambuesa. Mientras que esta incómoda situación Letizia la tomó con humor y la dejó pasar.

Posibles críticas sobre este manotazo del rey Felipe a la reina Letizia:

1- Tienen mucha sintonía entre ambos, solo es un juego.

2- Qué habrá hecho la estirada para que el rey llegue a eso, qué vergüenza.

3- Si fuera al revés: Menuda bruja, divorcio ya!!pic.twitter.com/UwIMKOgQpQ — 🕊Ꮅαℓσღα/❤️💜💚 (@Palopil) October 16, 2024

En tanto que algunos calificaron este momento de los reyes como “divertido” e incluso bromearon al respecto. Aunque hubo otros que tampoco les pareció la actitud tan tajante con la que el monarca corrigió a su mujer en público. Lo cual generó un intenso debate entre los usuarios.

Por otro lado, el menú de esta cena consistió de Vichyssoise de pera asada con tartar de gamba roja y tomate, y lubina a la catalana, además del postre ya mencionado que fue toda una delicia.

El look de Letizia Ortiz para los Premios Planeta 2024

No obstante, este gesto tan controversial no es de lo único que se habla ya que también el look de la reina Letizia acaparó todas las miradas de los invitados a la gala. Para la ocasión, la royal de 52 años optó por un vestido negro de tirantes y escote cuadradro con pedrería plateada firmado por Carolina Herrera así como unos zapatos negros de tacón sensato.

Letizia Ortiz lució un elegante vestido negro de Carolina Herrera Casa de S.M. el Rey

Además, para complementar su elegante look, la madre de la princesa Leonor eligió dos pulseras de Cartier de diamantes, unos pendientes de diamantes chatones y una cartera de mano en color negro a juego con su outfit. Por su parte, Felipe VI no se quedó atrás y lució un traje negro, camisa blanca y corbata en color vino. Una elección de estilo más que acertada para un evento de este tipo.