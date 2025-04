Así fue la fuerte reacción de la Familia Real al enterarse de la publicación del libro del príncipe Harry

La publicación de las explosivas memorias del príncipe Harry marca un antes y un después en la historia de la Familia Real británica, ya que este libro llegó a revolucionar la imagen pública de los Windsor. Se dice que para los royals enfrentarse a ese revés por parte del duque de Sussex fue realmente difícil.

De acuerdo con el experto real Robert Hardman, cuando dentro del Palacio se enteraron del título del libro, los miembros del reino comenzaron a considerar al príncipe Harry y a Meghan Markle como “vientos en contra que enfrentamos desde el otro lado del Atlántico”. Es decir, que para los royals fue inevitable sentir miedo ante los efectos que traería consigo la publicación de la narrativa del benjamín.

Las memorias del duque de Sussex sacudieron a los Windsor. amazon.com

Cabe recordar que cuando se anunció el título del libro, la Familia Real todavía se estaba recuperando de la muerte de la reina Isabel, la cual sucedió en septiembre de 2022. Las memorias tan esperadas del príncipe Harry se titularían “Spare” en el Reino Unido, mientras que en Italia se titularía “The Minor”, “Reserve” en Alemania y “The Other One” en Polonia, por lo que no fue difícil detectar el tema del que trataría.

En el libro de Hardman, “Charles III: New King, New Court, The Inside Story” se cuenta también que cuando la Familia Real se enteró del título del libro de Harry, “los miembros de la corte real del rey Carlos III se prepararon para lo peor”.

Las memorias del príncipe Harry alebrestaron a la Familia Real Getty Images

¿Cómo se anunció el lanzamiento de “Spare” el libro autobiográfico del príncipe Harry?

De acuerdo al recuento del Daily Mail, la editorial encargada de publicar el libro de Harry, Penguin Random House, hizo el anuncio del lanzamiento el 27 de octubre de 2022, apenas 49 días después de la muerte de la reina Isabel.

La editorial reveló que el material llegaría a las librerías en enero, junto con este dramático comentario: “Cuando Diana, Princesa de Gales, fue enterrada, miles de millones de personas se preguntaron qué debían estar pensando y sintiendo los príncipes, y cómo se desarrollarían sus vidas… Para Harry, esta es por fin su historia”.

“Spare” reveló pasajes muy íntimos de la Familia Real Getty Images

“No era difícil ver la narrativa que Harry había estado construyendo durante algún tiempo en sus entrevistas con los medios, pero el nombre del libro prácticamente lo confirmó”, menciona el Daily Mail, afirmando que al momento del anuncio la Familia Real no dudo que el príncipe Harry se presentaría en su libro “como una víctima que había sido tratada mal y había sido marginada”.

La misma fuente menciona que el día en que el anuncio se hizo público en la prensa, eclipsó todas las demás noticias reales, a pesar de que la Real Casa de la Moneda acuñó las primeras monedas con el rostro del nuevo rey, Carlos III.

Según narra Hardman en su libro: “Esa fue una manera de describir una extraordinaria racha de doce semanas de titulares descortés y acusaciones combativas, todas ellas totalmente fuera del control del rey y su personal”.

El experto real agregó: “Vendavales con fuerza de tormenta habrían sido una metáfora más acertada. Que todo esto se desarrollara en la primera fase de un nuevo reinado podría haberse considerado desastroso en el pasado. Sin embargo, estos vientos en contra tuvieron aspectos inesperados que favorecerían a Carlos III”.