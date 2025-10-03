Así será el nuevo emprendimiento del rey Carlos en el Palacio de Buckingham

¿Quién se iba a imaginar que el rey Carlos III, en medio de sus responsabilidades como soberano, también mostraría un lado emprendedor? Lejos de limitarse a los actos oficiales, su agenda diplomática y todos los deberes que la Corona le exige, el monarca ha decidido apostar por una iniciativa distinta: abrir una tienda dentro del Palacio de Buckingham.

La propuesta ha sorprendido al público, no por lo inusual, sino porque refleja una visión práctica y cercana a los tiempos actuales, donde la realeza también busca alternativas para generar ingresos destinados a su preservación.

Una tienda real en el corazón de Buckingham

De acuerdo con lo informado por algunos medios, Carlos III planea abrir una boutique dentro del Palacio de Buckingham, para ser más específicos, en las caballerizas del palacio.

A partir del 14 de noviembre y hasta el próximo 5 de enero, este espacio contará con tiendas que pondrán a la venta productos oficiales o artículos conmemorativos inspirados en la familia real. Desde llaveros, recuerditos, imágenes para el refri, diversos souvenirs y hasta alimentos.

Esta propuesta, además de ser un atractivo para los visitantes, podría buscar reforzar la imagen del Palacio como un espacio no solo institucional, sino también cultural y turístico, como lo ha sido desde hace un tiempo ya.

El rey Carlos III partiendo un pastel durante el evento Charitable Fund (KCCF), en Clarence House el 30 de septeimbre de 2025. Pool/Getty Images

¿Qué podrás encontrar en la tienda del Palacio?

Entre los artículos que podrán encontrarse en este espacio, además de los típicos de tiendas de este estilo —postales, piezas de decoración, etcétera—, la Casa Real pone a la venta copas de vino inspiradas en la vajilla de la reina Victoria, artículos de cocina que podrían verse dentro de la emblemática cocina de Windsor y hasta la ginebra destilada con ingredientes de los jardines del Palacio y el Castillo Windsor. Incluso se reporta que el rey pretende poner a la venta Calendarios de Adviento, los cuales tendrán como obsequio productos de edición especial.

Un acto de recaudación

Esta iniciativa responde a una necesidad concreta: destinar lo recaudado a la beneficencia. De acuerdo con reportes de medios británicos, el dinero que logre obtenerse de la venta de productos de este emprendimiento será entregado de forma íntegra a la organización benéfica “The Royal Collection”, la cual es la encargada de preservar la Colección Real, que incluye obras de arte de la corona británica, así como la restauración de los palacios reales.

Con esta propuesta, el rey Carlos III abre la puerta a nuevas formas de interacción entre la monarquía y la sociedad, manteniendo viva la esencia histórica mientras se proyecta hacia el futuro, asegurando la preservación de piezas históricas importantes. ¿Qué es lo que comprarías si tuviéramos oportunidad de asistir?