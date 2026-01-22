Suscríbete
Realeza

Así son los jeans con los que Rania de Jordania impone elegancia este 2026

La reina Rania de Jordania confirma, una vez más, su talento para reinterpretar las tendencias y transformarlas en looks impecables y llenos de elegancia.

Enero 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
rania de jordania look verano

Los jeans wide legs de Rania de Jordania que son tendencia en 2026

Instagram. @queenrania

La reina Rania de Jordania es reconocida por crear estilismos elegantes a partir de piezas básicas y sencillas, looks que además resultan fáciles de replicar, y muchas ya desean copiar su look casual con jeans wide legs.

En agosto de 2024, la reina hachemita se reunió con jóvenes empresarios jordanos y apostó por un look casual cargado de elegancia. Hoy, ese estilismo vuelve a captar la atención, ya que sus jeans se perfilan como una de las grandes apuestas de moda para 2026.

Te podría interesar: Rania de Jordania lleva el vestido midi ideal para un look working sofisticado en primavera 2026

Leer también:
rania de jordania look
Realeza
Rania de Jordania desbordó elegancia con el sofisticado look que eligió para su reunión con el Papa Francisco
Febrero 04, 2025
 · 
Andrea Columba
letizia ortiz look
Realeza
Letizia Ortiz se anticipó a la primavera 2025 y lució el vestido ideal para las +50
Febrero 04, 2025
 · 
Andrea Columba

Rania de Jordania nos enseña cómo se llevan los jeans wide leg para un look sofisticado de oficina

En aquella ocasión, Rania sorprendió al lucir un look casual, pero elegante y moderno, pues combinó unos favorecedores jeans wide legs, con una sencilla camisa blanca y salones de tacón alto para dar ese toque sofisticado y moderno a su estilismo.

Con esta combinación de prendas básicas, Rania ha demostrado una vez más que cualquier prenda bien combinada, es capaz de crear looks clásicos y atemporales llenos de personalidad, que no pierden fuerza ni elegancia, confirmando por qué es considerada una de las mujeres de la realeza mejor vestidas.

Los jeans wide legs de Rania de Jordania que son tendencia en 2026

Los jeans wide leg se posicionan como una de las prendas en tendencia para el 2026, que se caracterizan por su pierna ancha y recta, con una caída suelta y un corte relajado y cómodo, generalmente de tiro alto que estiliza la figura.

Gracias a su caída fluida, crean una silueta elegante y alargada, ideal para lograr un look moderno con un aire sofisticado, una opción ideal si te gusta ir cómoda a la oficina, pero no quieres perder la elegancia.

Las tendencias de 2026 están enfocadas en aportar comodidad, pero sin perder el estilo y la elegancia, se busca que la moda sea más cómoda y versátil, dejando de lado los cortes ajustados y más estructurados.

Es por eso que los jeans con cortes más rectos y sueltos, se convierten en la opción ideal para esta temporada, pues permite combinar estilo, moda y comodidad, además de estilizar y alargar la figura para verte más alta y delgada.

Rania de Jordania
Melisa Velázquez
Relacionado
Elle Fanning reacciona a su primera nominación a los premios Óscar 2026
Entretenimiento
Elle Fanning se emociona hasta las lágrimas por su primera nominación al Óscar por Sentimental Value: FOTO
Enero 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento en Escocia por el ex príncipe Andrés
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento por causa del ex príncipe Andrés
Enero 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Listas de nominados a los premios Óscar 2026
Entretenimiento
Óscar 2026: la lista completa de nominados por categoría
Enero 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sarah Ferguson no quiere la ayuda de sus hijas Eugenia y Beatriz de York
Realeza
Sarah Ferguson rompió las reglas de la realeza con el Birkin que las Windsor rechazaron
Enero 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez