Así son los jeans con los que Rania de Jordania impone elegancia este 2026

La reina Rania de Jordania es reconocida por crear estilismos elegantes a partir de piezas básicas y sencillas, looks que además resultan fáciles de replicar, y muchas ya desean copiar su look casual con jeans wide legs.

En agosto de 2024, la reina hachemita se reunió con jóvenes empresarios jordanos y apostó por un look casual cargado de elegancia. Hoy, ese estilismo vuelve a captar la atención, ya que sus jeans se perfilan como una de las grandes apuestas de moda para 2026.

Te podría interesar: Rania de Jordania lleva el vestido midi ideal para un look working sofisticado en primavera 2026

Rania de Jordania nos enseña cómo se llevan los jeans wide leg para un look sofisticado de oficina

En aquella ocasión, Rania sorprendió al lucir un look casual, pero elegante y moderno, pues combinó unos favorecedores jeans wide legs, con una sencilla camisa blanca y salones de tacón alto para dar ese toque sofisticado y moderno a su estilismo.

Con esta combinación de prendas básicas, Rania ha demostrado una vez más que cualquier prenda bien combinada, es capaz de crear looks clásicos y atemporales llenos de personalidad, que no pierden fuerza ni elegancia, confirmando por qué es considerada una de las mujeres de la realeza mejor vestidas.

Los jeans wide legs de Rania de Jordania que son tendencia en 2026

Los jeans wide leg se posicionan como una de las prendas en tendencia para el 2026, que se caracterizan por su pierna ancha y recta, con una caída suelta y un corte relajado y cómodo, generalmente de tiro alto que estiliza la figura.

Gracias a su caída fluida, crean una silueta elegante y alargada, ideal para lograr un look moderno con un aire sofisticado, una opción ideal si te gusta ir cómoda a la oficina, pero no quieres perder la elegancia.

Las tendencias de 2026 están enfocadas en aportar comodidad, pero sin perder el estilo y la elegancia, se busca que la moda sea más cómoda y versátil, dejando de lado los cortes ajustados y más estructurados.

Es por eso que los jeans con cortes más rectos y sueltos, se convierten en la opción ideal para esta temporada, pues permite combinar estilo, moda y comodidad, además de estilizar y alargar la figura para verte más alta y delgada.

