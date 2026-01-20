Rania de Jordania lleva el vestido midi ideal para un look working sofisticado en primavera 2026

El pasado 12 de enero, la reina Rania de Jordania visitó las instalaciones de Hikma Pharmaceuticals en Al Salt, donde se reunió con empleados y conoció más sobre las iniciativas de la empresa en el empoderamiento de la mujer.

Para la reunión, la reina hachemita eligió un look working pulido y sofisticado, protagonizado por un vestido midi que se perfila como la prenda imprescindible de oficina en 2026, gracias a su corte elegante, atemporal y altamente favorecedor.

Te podría interesar: Rania de Jordania y el vestido midi verde azulado ideal para una fiesta de Año Nuevo 2025

El vestido midi de la reina Rania de Jordania ideal para un look working sofisticado en 2026

Famosa por sus estilismos impecables y pulidos, la reina Rania de Jordania volvió a sorprender con su look working durante su visita a la importante farmacéutica donde se busca impulsar la labor científica de las mujeres.

La esposa del rey Abdalá apostó por el vestido drapeado ‘Rosalie’ de la diseñadora Isabel Marant, que incluía falda con un sutil drapeado que da movimiento, cintura marcada y estilizada con cinturón y mangas largas.

Rania combinó su vestido midi con los tacones Gianvito 105 de Gianvito Rossi confeccionados en ante color gris, además de la bolsa “By The Way” de Fendi, un modelo versátil que suele usar para eventos y visitas oficiales.

Con su melena suelta con suaves ondas, Rania inspira un look working fuerte, lleno de elegancia y modernidad.

La visita de Rania de Jordania a Hikma Pharmaceuticals en Al Salt

La reina Rania fue recibida por los directivos de la empresa, con quienes habló sobre los esfuerzos en curso para fomentar un entorno laboral más inclusivo y promover la paridad de género en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

Su Majestad elogió los esfuerzos de la empresa para crear oportunidades para las mujeres y animarlas a seguir carreras en las ciencias, y expresó su orgullo por el progreso de las mujeres jordanas, destacando sus valiosas contribuciones a grandes empresas en todos los ámbitos.

Durante su visita, la Reina también habló con varias mujeres de los departamentos de la empresa, quienes compartieron sus historias de éxito profesional durante su etapa con Hikma.

