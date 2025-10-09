Carlos III abre una faceta íntima y deja varias revelaciones, ¿habló sobre la princesa Diana?

El rey Carlos III ha decidido mostrar un lado más personal de su vida a través del documental “Finding Harmony: A King’s Vision”, que promete acercar al público a su visión sobre la naturaleza y la sostenibilidad. A lo largo del documental, se destacan sus esfuerzos por equilibrar la relación entre la humanidad y el medio ambiente, así como los proyectos que ha impulsado en sus residencias en Highgrove y Dumfries House, además de su trabajo internacional en países como India y Guyana. Aunque el documental ofrece revelaciones sobre sus convicciones personales, no incluye menciones más personales; su enfoque se centra en su activismo y legado ecológico.

Una vida dedicada a la naturaleza

Desde la década de 1970, Carlos ha sido un defensor del cuidado del planeta, advirtiendo sobre problemas como la contaminación por plásticos y la emisión de gases por automóviles y aviones, mucho antes de que estos temas fueran parte de la conversación global que actualmente nos es familiar. Su compromiso ha sido constante, incluso cuando sus opiniones eran consideradas excéntricas o poco convencionales.

El documental refleja cómo estas preocupaciones se han convertido en un tema de relevancia mundial y cómo su enfoque busca conectar la salud del planeta con el bienestar humano.

La familia y el impacto de su activismo

Además de su labor ambiental, Carlos III ha influido en la trayectoria de sus hijos. El príncipe William da continuidad con esta filosofía a través de la creación de la fundación Earthshot, que financia tecnologías verdes, mientras que el príncipe Harry se ha involucrado en causas de conservación y protección de la vida silvestre. El documental muestra cómo el rey ha fomentado la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente dentro de su familia, consolidando un legado que trasciende generaciones.

En palabras del director del proyecto, Nicolas Brown, aseguró que el objetivo del documental es mostrar cómo Carlos se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando nadie más lo hacía.

Escenarios que revelan su intimidad

El documental no solo reúne declaraciones, también abre las puertas a algunos de los espacios más privados del rey. Lugares como Highdrove, su residencia de campo, o Dumfries House, en Escocia, se convierten en escenarios que permiten acercarse a una faceta más cotidiana del monarca. Aunque el documental no confirma referencias explícitas a Diana, la forma íntima en la que se deja ver en este proyecto el monarca abre la puerta a especulaciones sobre la posibilidad de que en algún punto su figura forme parte de este episodio.

La película estará disponible en Amazon Prime Video a principios del próximo año, y con este proyecto el rey Carlos III se une a sus hijos, quienes han colaborado con otras plataformas: William por su reciente aparición en un programa de Apple TV+ y Harry, quien tiene un contrato con Netflix.