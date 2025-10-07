“Self-partnered”: el poderoso término con el que Emma Watson se identifica y transforma la soltería

Self-Partnered: el curioso término con el que la actriz Emma Watson redefine la soltería

La actriz que dio vida a la icónica Hermione Granger, ha revolucionado la manera de hablar calificando a la soltería como “self-partnered”, este concepto se enfoca en abrazar el amor propio y la independencia emocional. Lejos de simplemente decir “estoy soltera”, la actriz propone una visión que empodere a las mujeres que han decidido no tener pareja.

¿Qué significa “self-partnered”?

Este término describe a aquellas personas que eligen priorizar su bienestar personal y mentar antes de entrar a una relación. Watson ha explicado en diversas entrevistas que este término no sataniza el estar sin pareja, más bien significa valorar la relación más importante que tiene un ser humano (la que tienes contigo misma).

En palabras de la actriz estar ‘self-partnered’ significa estar feliz con tu propia compañía, y no depender de nadie para sentir plenitud”, declaró.

Por qué este término está cambiando la percepción de la soltería

El boom de este concepto, refleja un movimiento más amplio cuyo objetivo es romper los estigmas de la soltería, especialmente en mujeres.

La sociedad empuja frecuentemente a las personas hacia el matrimonio o la maternidad; sin embargo, ser “self-partnered” no es un signo de soledad sino más bien de independencia y autoconciencia. Getty Images

Algunas de las ventajas de aplicar esta filosofía en tu vida es:

Establecer tus necesidades y objetivos personales metas primero

Mayores niveles de felicidad y satisfacción

Reflexionar sobre lo que realmente te hace feliz y disfrutar de tu propia compañía

Te concentrarás más en tu desarrollo profesional y personal.

Como resultado, este término anima a las personas a reflexionar sobre su independencia emocional y a cambiar la forma en que la sociedad. Sirviendo como recordatorio de que las relaciones entre nosotros mismos son las más importantes.