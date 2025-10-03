Suscríbete
Realeza

Charles de Luxemburgo: ¿Quién es el príncipe de 5 años que se acaba de convertir en el heredero más joven de Europa?

Con tan solo 5 años de edad y encanto natural, Charles de Luxemburgo acaba de hacer historia junto a su padre Guillermo, al convertirse en el heredero más joven de Europa.

October 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Charles de Luxemburgo, el príncipe heredero más joven de Europa?

¿Quién es Charles de Luxemburgo, el príncipe heredero más joven de Europa?

Getty Images

El pequeño príncipe Louis tiembla ante el encanto del príncipe Charles, pues el joven heredero de 5 años se ha convertido en la sensación durante la ceremonia de abdicación de su abuelo, Enrique de Luxemburgo.

Pero esa no es la única razón, con la abdicación voluntaria de Enrique de Luxemburgo en favor de su hijo Guillermo, la atención del mundo entero se va hacia Charles, quien se ha convertido en el heredero más joven de Europa, pues solo tiene 5 años.

Te podría interesar: ¿Por qué Enrique de Luxemburgo abdicó al trono? La razón por la que el príncipe Guillermo reinará

También puedes leer:
princesa Alexandra de Luxemburgo.jpg
Realeza
Quién es Alexandra de Luxemburgo, la princesa que pertenece a la monarquía más discreta y rica de Europa
February 20, 2024
 · 
Emma Duarte
Kate Middleton
Realeza
La emotiva carta con la que Kate Middleton rompió el silencio y se disculpó por no estar en un importante evento
June 10, 2024
 · 
Emma Duarte

¿Quién es Charles de Luxemburgo, el príncipe heredero más joven de Europa?

En Luxemburgo, es tradición las abdicaciones voluntarias, donde los duques priorizan la renovación generacional en el trono, así lo hizo el Gran Duque Juan en 1998, y ahora los hizo Enrique en favor de su hijo Guillermo, dando el paso al pequeño Charles como próximo en la línea de sucesión.

Charles de Luxemburgo nació el 10 de mayo de 2020 en el Hospital de maternidad Gran Duquesa de Luxemburgo, y se celebró con el disparo de 21 salvas de artillería, una tradición que muestra señal de respeto a las figuras de alto rango.

Este 3 de octubre, Charles se ha convertido en el rostro de la continuidad de la Dinastía de los Nassau y los Borbón-Parma, pues se convertirá en el octavo duque de Luxemburgo de esta casa ducal.

Bautizo del pequeño Charles de Luxemburgo

Bautizo del pequeño Charles de Luxemburgo

Getty Images

¿Cómo es la vida de Charles de Luxemburgo a los 5 años?

Aunque se ha convertido en una figura importante de la monarquía europea, con tan solo 5 años, el príncipe Charles ha demostrado un gran interés en los animalitos de granja y la vida en el campo.

Sin embargo, en los últimos meses ha realizado sus primeras apariciones públicas como miembros del ducado de Luxemburgo, donde ha demostrado que las cámaras lo adoran, pues se desenvuelve con gran naturalidad.

Uno de los momentos más simbólicos, fue cuando acudió junto a sus padres, Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, a la inauguración de una escuela pública que lleva su nombre, donde se mostró sonriente y curioso.

Sin embargo, el joven heredero continuará con su preparación al trono, mientras disfruta de una infancia feliz.

Ducado de Luxemburgo Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Ideas de uñas baby pink
Belleza
Baby pink: 8 propuestas que transforman el rosa en el color más elegante de la temporada
October 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe William habla del impacto del cáncer de Kate Middleton en sus hijos
Realeza
¿Cómo afrontan George, Charlotte y Louis el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton? Esto dijo el príncipe William
October 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Selena Gomez y Benny Blanco firmaron un acuerdo prenupcial
Entretenimiento
Filtran detalles del acuerdo prenupcial que Selena Gomez pidió a Benny Blanco: “Tenía que ser a prueba de todo”
October 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Enrique de Luxemburgo abdica en favor de su hijo Guillermo de Luxemburgo
Realeza
¿Por qué Enrique de Luxemburgo abdicó al trono? La razón por la que el príncipe Guillermo reinará
October 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez