¿Por qué Enrique de Luxemburgo abdicó al trono? La razón por la que el príncipe Guillermo reinará

El príncipe Guillermo de Luxemburgo ha tomado posesión este viernes como nuevo Gran Duque en sustitución de su padre, Enrique, que ha abdicado después de 25 años en el trono para dejar paso a una nueva generación con la que la institución aspira a relanzar su imagen.

El príncipe Guillermo asume el trono acompañado de su esposa, la princesa Stéphanie, y su pequeño hijo de 5 años, Charles, se convierte en el heredero al trono más joven de Europa.

Ceremonia de abdicación de Guillermo de Luxemburgo

La ceremonia de abdicación ocurrió en el Palacio Gran Ducal de Luxemburgo, donde Enrique de 70 años ha abdicado a favor de su hijo Guillermo de 43, quien ha jurado respetar la Constitución durante su reinado.

“Quiero ser el Gran Duque que tienda puentes entre generaciones, entre la tradición y la innovación”, ha prometido en su discurso.

El príncipe Guillermo, ahora Gran Duque, asume el trono en compañía de su esposa Stéphanie, con quien tiene dos hijos.

Se trata del séptimo soberano que pertenece a la Dinastía de los Nassau y los Borbón-Parma por parte de padre y tiene orígenes plebeyos por parte de su madre, María Teresa que nació en La Habana, Cuba.

Tras la jura, los nuevos grandes duques, firmaron en el libro de la Cámara de Diputados, antes de salir de la sede parlamentaria y saludar a los ciudadanos.

Protocolos a seguir después de la abdicación de Enrique de Luxemburgo

El resto de actos previstos durante el día incluyen el saludo de Guillermo y la nueva Gran Duquesa Stéphanie, acompañados de sus hijos Charles y François, desde el balcón del Palacio Gran Ducal, y más tarde una recepción en el Cercle Cité y una cena de gala en el Palacio Gran Ducal.

El sábado 4 de octubre, segundo día de celebraciones, está previsto que Guillermo y Stéphanie recorran varias localidades de Luxemburgo para saludar a la ciudadanía y participar en distintos espectáculos, mientras que el domingo tendrá lugar una misa Te Deum en la Catedral con la familia del Gran Duque.

Casas reales invitadas al evento

La ceremonia de abdicación contó con la presencia de las casas reales de Bélgica y Países Bajos, que fueron invitados de honor para presenciar el momento histórico.

Guillermo y Máxima de Holanda asistieron junto a su hija Amalia, la princesa heredera al trono de los Países Bajos.

Mientras que Matilde y Felipe de Bélgica también asistieron junto a su hija, la princesa Elisabeth, futura heredera al trono de Bélgica.

Sin embargo, la ceremonia también ha contado con otros miembros importantes de Luxemburgo y otras casas reales.

