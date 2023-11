Conoce cuáles son las 5 familias reales más famosas y quiénes son sus principales integrantes

El reto de estas cinco dinastías es acoplarse a los nuevos tiempos para conservar su lugar en la historia contemporánea, conoce la historia detrás de las familias reales, cuáles son las casas más famosas y quiénes son los integrantes principales de cada una.

1) Familia real de Windsor

Monarquía Constitucional con gobierno parlamentario.

Monarca: Carlos III del Reino Unido y soberano de la Mancomunidad de Naciones.

Heredero: príncipe William de Gales.

El origen de esta casa real se remonta al siglo IX, teniendo como predecesores de un rey inglés a Egberto de Wessex y Alfredo el Grande.

Antes del 17 de julio de 1917 la casa real de Windsor se conocía como la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha un nombre de origen alemán debido al matrimonio de la reina Victoria de Reino Unido de la Casa de Hannover, con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, nacido en Baviera, un estado germánico.

Sin embargo, con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y con Alemania como enemigo de Reino Unido, el nieto de la reina Victoria, el rey Jorge V, decidió -como estrategia política- cambiar el nombre a la casa real de Windsor, ya que el pueblo inglés, en algún punto, podría sentir rechazo por su familia real, al ser identificada con un nombre de origen alemán.

La reina Victoria, llamada “La abuela de Europa”, casó a su descendencia con miembros de casi todas las casas europeas. Getty Images

Con la proclamación real los ingleses estrecharon un nuevo lazo afectivo con el rey Jorge V y su familia. El nombre de Windsor proviene de uno de sus castillos más emblemáticos, el Castillo de Windsor del siglo XI.

Uno de los miembros más conocidos de la casa real inglesa es, sin duda, la reina Victoria que fue llamada “La abuela de Europa”, debido que a sus nueve hijos y 40 nietos los casó con miembros de casi todas las casas europeas como la de España, Suecia, Dinamarca, Noruega o Luxemburgo, entre otras. Quizá, esta sea la razón de la gran popularidad de la casa real inglesa en todo el mundo.

En tiempos modernos, la integrante más famosa y todo un ícono pop fue la reina Isabel II, que murió el 8 de septiembre de 2022. Su legado político, económico y cultural fue extraordinario, la noticia de su fallecimiento detuvo el ritmo del mundo entero durante esos días.

El actual jefe de la monarquía es su hijo, Carlos III que tiene un gran lugar que llenar y puede que no sea tan popular y querido como su madre, pero sí será el monarca de las grandes reformas y una importante defensor del medio ambiente.

Los miembros más populares en la actualidad son su hijo, el príncipe William de Gales, y su nuera, la princesa Catherine (Kate). Así como sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. En sus manos está el futuro de la monarquía.

Al frente de la Casa real de Windsor está Carlos III del Reino Unido.

2) Casa de Borbón

Monarquía parlamentaria

Monarca: Felipe VI de España, jefe de Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Heredera: princesa Leonor de Asturias.

Los orígenes de esta casa (como su nombre lo sugiere) son franceses de una rama de los Capetos, la dinastía real más antigua de Europa. Ésta resulta de la unión entre Beatriz de Borgoña y Roberto de Francia, hijo de Luis IX de Francia. La pareja tuvo seis hijos, su primogénito, Luis de Borbón, fue nombrado el primer duque de Borbón en 1319. El nieto de Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou, fue el primer miembro de la Casa Borbón en España y reinó como Felipe V entre los años 1700 y 1746.

La Casa de Borbón ha dominado España desde hace varios siglos y sólo ha visto interrumpido su poder en tres momentos. Los dos primeros por la restauración de la república en 1873 y 1931 y el tercero por el régimen del general Francisco Franco en 1939. Esta última etapa fue decisiva para el futuro de la Casa de Borbón.

El Rey Juan Carlos I de España pasó de héroe de la democracia a monarca corrupto.

Franco mantuvo alejado a don Juan de Borbón, aspirante al trono español, y a su familia, en un exilio por toda Europa hasta que en 1948 le pidió que enviara a su primogénito, Juan Carlos, para que fuera preparado en España. A Franco le interesaba más bien dar una imagen más abierta internacionalmente y que no se le percibiera como un dictador. Además, al tener al niño en su control, podría usarlo ante cualquier acto de sublevación por parte de don Juan en su contra. Así que Juan Carlos fue enviado a España.

Para sorpresa de Franco, con Juan Carlos se entendió bien y se dio entre ellos una relación muy cercana como la de un padre y un hijo. El dictador español creía firmemente que un monarca era elegido por Dios, como encargo divino. De ahí que en 1969 y pasando por alto la Ley de Sucesión que indicaba que era don Juan y no su hijo, el heredero a la corona, nombró a Juan Carlos como su sucesor.

Tras la muerte de Francisco Franco, el 22 de noviembre de 1975, fue proclamado rey Juan Carlos I de España, quien pasará a la historia por luchar y hacer cambiar el régimen dictatorial a una democracia.

Podemos decir que su reinado pasó por dos periodos: en el primero se convirtió en todo un héroe que hizo de España un país democrático, y en la segunda, un poco más oscura y donde los escándalos por lavado de dinero y tráfico de influencias, como el Caso Nóos, empañaron su imagen y lo obligaron a abdicar en favor de su hijo, el hoy rey Felipe VI en 2014. No obstante, dos investigaciones más, en Suiza y España, por estar relacionado con paraísos fiscales, lo orillaron en 2020 a autoexiliarse en Emiratos Árabes Unidos.

La primera aparición de Felipe y Letizia Ortiz como líderes de la Casa Real del Rey fue considera por la prensa como un momento totalmente romántico Getty Images

Mientras tanto, Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, hicieron grandes esfuerzos por limpiar la imagen de la familia real, haciéndola más transparente y austera. Tenemos que decirlo, Letizia fue pieza clave en esta etapa, el hecho de que fuera una joven nacida en una familia de clase media, con los pies en la tierra y una profesionista hecha a sí misma, le dio esa visión para entender qué necesitaban ver los españoles de su familia real y así lo hizo.

Hoy día, los reyes y sus dos hijas, Leonor y Sofía, han marcado distancia con el resto de los Borbón provocando una ruptura en lo familiar, pero una distancia necesaria en lo institucional que los ha beneficiado. De esta manera, van construyendo la confianza y el cariño de sus súbditos, pero también colocando los cimientos para garantizar un reinado sólido para Leonor.

3) Familia de Bernardotte

Monarquía constitucional, democrática en un sistema parlamentario.

Monarca: Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Heredera: princesa Victoria.

Al no tener descendientes Carlos XIII, Napoleón I de Francia y el parlamento lo empujaron a adoptar a Jean Baptiste Bernadotte, un general casado con Desirée Clary, pariente político de Napoleón I y con un pasado impecable en el ejército de éste.

Tras la muerte de Carlos XIII el 5 de febrero de 1818, Jean Baptiste adoptó el nombre de Carlos XIV de Suecia, primer miembro de la dinastía Bernardotte, desde entonces siete reyes suecos han subido al trono, así que es una monarquía relativamente joven.

La infancia del actual rey Carlos XVI Gustavo de Suecia se vio interrumpida por la tragedia. La muerte de su padre, el príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia en un accidente aéreo el 26 de enero de 1947 en Dinamarca, lo colocó como príncipe heredero a la edad de cuatro años y fue su abuelo, el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia quien lo formó y fungió como un padre y mentor.

Cuando éste murió el 15 de septiembre de 1973, el actual monarca tenía sólo 27 años y tuvo que ponerse al día en una época un tanto difícil a nivel político en Suecia.

Un año antes de su ascenso al trono, en los Juegos Olímpicos de Múnich, conoció a una joven edecán nacida en Alemania y de origen brasileño, Silvia Renata Sommerlath de Toledo, de quien se quedó prendado. Al morir su abuelo y él convertirse en rey le fue fácil casarse con esta joven de origen plebeyo, algo impensable por esos años y a la que su abuelo nunca le dio el visto bueno. Carlos Gustavo y Silvia se casaron el 19 de junio de 1976.

Tuvieron tres hijos, los príncipes Victoria, Carlos Felipe y Magdalena.

En un principio, después de dar a luz a Victoria, el doctor le dijo a Silvia que sería imposible volver a embarazarse por lo que Carlos Gustavo se movió rápidamente para que el parlamento aboliera la Ley Sálica que le da preferencia al varón sobre la mujer a la hora de heredar el trono. Los grupos feministas hicieron lo suyo y se instituyó la Ley Cognática que da preferencia al primogénito del monarca ya sea mujer o hombre.

Sin embargo, en 1979 nació Carlos Felipe, el segundo hijo de la pareja, quien fue designado al nacer príncipe heredero, pero un año después, en 1980, entró en vigor la Ley Cognática por lo que el parlamento estableció que la reforma tenía efecto retroactivo y era Victoria la futura heredera.

Por increíble que parezca, desde entonces el rey Carlos Gustavo ha hecho hasta lo imposible para que su hijo sea el heredero y no Victoria, una princesa impecable que se ha preparado a conciencia para su futuro puesto.

Incluso a inicios de este 2023, año en el que el monarca celebrará su Jubileo de Oro con 50 años en el trono, se lanzó a decir que era su deseo ver a su hijo heredar el trono y no a Victoria. Un hecho que ensombreció los festejos y que los grupos feministas del país tildaron de machista.

Victoria, como siempre, impecable, no se pronunció y continuó su agenda sin inmutarse. Con diferencias personales e intrigas palaciegas, pareciera que los Bernardotte se mantienen unidos por lo pronto.

4) Casa de Grimaldi

Monarquía constitucional donde el príncipe Alberto es jefe de Estado.

Monarca: Alberto II de Mónaco.

Heredero: príncipe Jacques de Mónaco, Marqués de Baux.

Los orígenes de esta familia real se remontan al siglo VI antes de Cristo donde los focenses de Marsella crearon en este mismo lugar la colonia de Monoikos antes de la conquista romana en el siglo I antes de Cristo.

Fue en 1215 que dio inicio la dinastía Grimaldi, cuando los genoveses construyeron el castillo en la Roca de Mónaco y Francisco Grimaldi la tomó por la fuerza, disfrazándose él y sus soldados de monjes hasta derrotar al ejército genovés. Rápidamente se alió con el rey de Francia para legitimar el principado.

Su primo Carlos I de Mónaco fundó esta dinastía que sobrevive hasta nuestros días. Y son 34 príncipes los que han desfilado en el salón del trono de Mónaco.

Este principado vivió una época de oro en la década de los 50 cuando el príncipe Rainiero contrajo matrimonio con la actriz de Hollywood, Grace Kelly. La pareja tuvo tres hijos, Alberto, Carolina y Estefanía. Nunca ha vuelto a tener el esplendor de aquellos años, aunque sus hijos han mantenido el interés de la prensa por sus escándalos amorosos.

Rainiero III y Grace Kelly, junto a sus hijos Carolina, Alberto y Estefanía.

Tras la muerte de Rainiero III en 2005, Alberto II se convirtió en el príncipe regente y junto con sus dos hermanas y su esposa, la princesa Charlene, mantienen vivo el interés por el principado, aunque no siempre por las razones correctas. La difícil situación sentimental Alberto II y su esposa, de la que se rumora vive en Suiza, ya separada del príncipe, lo ha situado en una posición muy delicada que pone en peligro la estabilidad de Mónaco.

Príncipe Alberto de Mónaco con Charlène y Jacques y Gabriella

¿Seguirán juntos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos.

5) Casa de Orange-Nassau

Monarquía parlamentaria constitucional donde el jefe de Estado es el monarca.

Monarca: Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Heredera: Catalina Amalia de Orange.

Los orígenes des esta familia datan de 1815, tras un largo periodo de guerras y conflictos, la dinastía Orange-Nassau surgió luego del matrimonio entre Claudia de Chalon y Enrique III de Nassau-Breda, su hijo René de Chalon fue el primero en llevar el apellido Orange-Nassau.

El actual jefe de la Casa de Orange-Nassau es el rey Guillermo de los Países Bajos que subió al trono el 30 de abril de 2013, luego de la abdicación de su madre, la entonces reina Beatriz.

Los orígenes de la familia de Orange-Nassau datan de 1815. En la imagen, la reina Beatriz.

Su madre le dejó uno de los niveles más altos de aceptación de una casa real en toda Europa, cerca del 76%. Sin embargo, una serie de decisiones mal tomadas por parte de sus principales integrantes, Guillermo y su esposa, la argentina Máxima, les pasó factura.

La más sonada es la compra de una residencia en Grecia para vacacionar y donde pasaron gran parte de la pandemia, mientras el pueblo holandés sufría los estragos por el COVID-19. También compró un yate de 2 millones de euros. La gente no vio con buenos ojos y los consideraron unos monarcas poco solidarios.

Al día de hoy tienen un nivel de aceptación de 46%, muy bajo para una monarquía. Aún así, Máxima es una de las reinas más carismáticas de Europa.

Los reyes de Holanda, Guillemo y Máxima, acompañados por sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane (hace algunos años)

Aunado a ello, el Grupo Mafia, una red criminal en los Países Bajos, quiso secuestrar a la princesa heredera Amalia que tuvo que pasar una temporada en España. Está claro el mensaje para los monarcas europeos: o se sensibilizan con sus súbditos o pierden su lugar en la historia.

Ahora que conoces cuáles son las 5 familias reales más famosas, cómo llegaron y quiénes son sus principales integrantes, ¿ha cambiado tu visión de la monarquía?