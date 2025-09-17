De Kate Middleton a Melania Trump: el significado detrás de los outfits que vistieron en su primer encuentro

La visita de estado de Donald Trump y su esposa, la primera dama, Melania Trump, ya está en marcha en el Reino Unido, y el primer día estuvo marcado por los significados que escondían detrás de su elección de estilismo.

No solo las mujeres enviaron mensajes de respeto con sus looks, los hombres también se complementaron con sus respectivos accesorios, que coordinaron con sus respectivas parejas.

El significado de estilismo de Melania y Donald Trump en el Reino Unido

Para su llegada al Reino Unido, la primera dama, Melania Trump, lució un impresionante sombrero de color morado que coordinó con la corbata de su esposo, Donald Trump del mismo tono.

Melania vistió traje sastre de falda larga en azul marino, mientras que el presidente llevó un traje azul de etiqueta del mismo color.

Melania y Donald Trump en su visita de estado al Reino Unido Chris Jackson/Getty Images

El significado de estilismo de Kate Middleton y el príncipe William para recibir a Melania y Donald Trump

Por otra parte, Kate y William siguieron la vestimenta de bandera, un protocolo que dice que los miembros de la realeza visten con los colores de la bandera del país que los visita, como un signo de diplomacia.

Para esta ocasión, la princesa de Gales optó por un vestido en color rojo burdeos, y su esposo un traje en color azul con corbata del mismo tono que el vestido de su esposa. Ambos colores no solo representan a la bandera de Estados Unidos, también a la bandera del Reino Unido.

¿El príncipe William desairó a Donald Trump? Getty Images

El significado de estilismo de la reina Camilla y el rey Carlos III para recibir a Melania y Donald Trump

La reina Camilla y el rey Carlos también coordinaron su vestimenta, ambos vistieron de color azul, la corbata del monarca incluso hacia juego con el tono del vestido de su esposa, siguiendo al igual que los príncipes de Gales, la regla de la vestimenta bandera.

Además, la corbata azul del rey tiene un vínculo con su difunto padre, el príncipe Felipe, pues fue identificada como la corbata Columns de Thalassa Collection, una marca griega con taller en Atenas.

¿Melania y Donald Trump rompieron el protocolo al saludar a la Familia Real? Getty Images

Las joyas de la reina Camilla y Kate Middleton

La princesa Kate agregó brillo a su look con el broche de tres plumas de la reina Alexandra, que según señaló The Court Jeweller suele usar la esposa del príncipe de Gales, mientras que la reina brilló con el imperdible broche del príncipe Alberto, que era amado por la reina Victoria

Ambas miembros de la realeza ya han lucido estos broches, y son reliquias de la colección real.

