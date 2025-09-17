¿Faltaron al protocolo? Melania y Donald Trump son criticados por no hacer reverencia a la Familia Real en su visita al Reino Unido

Donald Trump y su esposa Melania Trump han llegado este 17 de septiembre al Reino Unido para realizar una visita de estado, los primeros en darles la bienvenida fueron Kate Middleton y el príncipe William, luego de que su helicóptero aterrizara en los terrenos del castillo de Windsor.

Más tarde se reunieron con el rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camilla, durante los saludos, algunos han notado que ni el presidente ni la primera dama, hicieron la reverencia oficial que dicta el protocolo.

¿Melania y Donald Trump rompieron el protocolo al saludar a la Familia Real?

De acuerdo con el sitio web oficial de la familia real, Donald y Melania no rompieron con el protocolo real al saludar a Kate y William, y lo mismo ocurrió cuando saludaron al rey Carlos III y a la reina Camilla.

“No existen códigos de conducta obligatorios al reunirse con un miembro de la Familia Real, pero muchas personas desean observar las normas tradicionales. Para los hombres, esto es una reverencia hacia el cuello (solo desde la cabeza), mientras que las mujeres hacen una pequeña reverencia. Otras personas prefieren simplemente estrechar la mano de la manera habitual”.

Esta explicación se dio en el 2018, cuando Trump estrechó la mano de la reina Isabel II, en lugar de hacer la reverencia acostumbrada, cuando hizo su primera visita de estado.

¿El príncipe William desairó a Donald Trump? WPA Pool/Getty Images

¿Qué errores ha cometido Donald Trump durante su visita de estado al Reino Unido?

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos no se ha salvado de cometer errores durante su corta estancia en el país británico.

Tras ser escoltado en un carruaje por el Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, las bandas militares de la Infantería de Marina Real, el Ejército de Tierra y la Real Fuerza Aérea interpretaron los himnos nacionales británico y estadounidense.

¿Melania y Donald Trump rompieron el protocolo al saludar a la Familia Real? Getty Images

Mientras sonaba el himno estadounidense, Trump realizó un saludo militar, pero de acuerdo con el Título 36 del Código de los Estados Unidos 301, solo las personas uniformadas, militares o veteranos deben saludar.

“Todas las demás personas presentes”, establece el código, “deberán mirar hacia la bandera y permanecer firmes con la mano derecha sobre el corazón”.

