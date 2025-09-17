El gesto de William con Donald Trump, en su visita a Inglaterra, que podría considerarse un desaire

Este miércoles 17 de septiembre, Donald Trump llegó al Reino Unido acompañado de su esposa Melania Trump, para reunirse con el rey Carlos III y el primer ministro Keir Starmer, durante su segunda visita de estado.

Kate Middleton y el príncipe William fueron los primeros en darles la bienvenida, para luego escoltarlos para reunirse con el rey Carlos y la reina consorte Camilla; sin embargo, hay quienes aseguran que el presidente de Estados Unidos, pudo haber sido desairado por el futuro rey de Inglaterra.

Te podría interesar: Kate Middleton y el secreto detrás de sus pendientes en el funeral de la duquesa de Kent

¿El príncipe William desairó a Donald Trump?

Tras descender del Marine One, el presidente Trump saludó al príncipe William con un apretón de manos y una palmadita en el hombro antes de dirigirse a la princesa de Gales. Estrechándole la mano, le dijo a Kate: «Eres hermosa, tan hermosa».

Sin embargo, algunos seguidores de la realeza, apuntan a que William tuvo un comportamiento frío y distante con el presidente Trump, pero no ha habido comentarios oficiales al respecto.

¿Cómo es la relación del príncipe William con Donald Trump?

En 2024, William y Trump ya habían tenido un encuentro de estado, bastante positiva, en ese momento, el futuro heredero al trono del Reino Unido expresó que la relación Estados Unidos es de suma importancia.

“Para William, esto es parte de su preparación para la realeza”, dijo Shannon Felton Spence , ex funcionaria de asuntos públicos británica, a Fox News Digital.

Por otra parte, Trump se mostró muy satisfecho con las habilidades diplomáticas de William, asegurando que sus valores familiares se alinean por completo, además de criticar el comportamiento del príncipe Harry.

“Trump ha sido explícito en su desdén por Harry, refiriéndose directamente a su traición a la reina Isabel II, que considera ‘imperdonable’”, señaló la experta en realeza, Hilary Fordwich.

¿El príncipe William desairó a Donald Trump? WPA Pool/Getty Images

El príncipe William se prepara como futuro rey del Reino Unido

Desde la ascensión al trono del rey Carlos en 2022, el príncipe William y la princesa Kate han sido quienes han recibido regularmente a los invitados extranjeros en sus visitas de Estado.

Como heredero al trono, William suele asumir importantes responsabilidades como anfitrión en nombre de su padre y como parte de su preparación diplomática para el cargo, y la princesa Kate suele estar al lado de su esposo.

La visita del presidente Trump al Reino Unido también incluirá un banquete de estado el miércoles por la noche, así como una reunión el jueves con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su casa de campo, Chequers, en Buckinghamshire.

