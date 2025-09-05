De Letizia a a Federico de Dinamarca, los 7 royals más deportistas y healthy

Cada vez son más los miembros de la realeza que apuestan por una vida saludable, en la que destacan una buena alimentación y la práctica de actividades deportivas, una de sus máximas exponentes es, sin duda, la reina Letizia.

Sin embargo, no es la única pues este estilo de vida healthy se ha ido extendiendo poco a poco a las nuevas generaciones de los miembros de la realeza, y estos son algunos que dan un maravilloso ejemplo.

¿Quiénes son los royals más deportistas?

Atrás quedaron los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria de algunos de los miembros más notables de la realeza europea, las nuevas generaciones destacan por llevar un estilo de vida más saludable y activo.

Reina Letizia

La reina consorte de España, es famosa por llevar una dieta antiedad llamada Perricone, que consiste en consumir alimentos orgánicos, incluso se dice que el Palacio de Zarzuela construyó un pequeño huerto para cosechar sus propios vegetales.

También evita las bebidas alcohólicas y los alimentos procesados, alimentos fritos e incluso las pastas, además de mantener una dieta fitness, razón por la que su cuerpo está tonificado.

Kate Middleton

La princesa de Gales es una apasionada de practicar el tenis y otras actividades al aire libre que disfruta junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louise, pero además lleva una dieta casi vegetariana.

Se dice que su menú incluye smoothies, bowls de avena, snacks crudos y algunas ensaladas frescas acompañadas de los frutos de temporada.

Máxima de Holanda

Se dice que Guillermo de Holanda tenía serios problemas con el alcohol y algunos problemas de alimentación, pero cuando conoció a su esposa, Máxima de Holanda, todo cambió, pues ella lo ayudó a llevar una vida más saludable.

En varias ocasiones, la royal ha revelado: “Evito los hidratos, las grasas y los azúcares añadidos. Le doy mucha importancia al desayuno, en el que tomo café, yogur y mucha fruta. Hago todo el deporte que puedo. Nado y juego al tenis con las niñas y mis desplazamientos privados en Holanda los hago siempre en bicicleta”.

Daniel de Suecia

Su pasión por los deportes lo llevó a titularse como Instructor de Fitness y entrenador personal, además de ser el dueño de un exclusivo gimnasio en el centro de Estocolmo. Fue precisamente mientras hacía un entrenamiento con pesas que conoció a su esposa Victoria, la heredera de Suecia.

Félix de Luxemburgo

Es famoso por su gran pasión por los deportes, y por mantener una dieta estricta donde evita el consumo de grasas e hidratos. También es presidente honorario de la Federación de Baloncesto de Luxemburgo, juega al tenis, fútbol y voleibol.

Federico de Dinamarca

El rey Federico X promueve una vida saludable, él mismo ha corrido maratones en Copenhague, Nueva York y París, además de ser miembro honorario de varias organizaciones deportivas y miembro activo del Comité Olímpico Internacional.

Mary de Dinamarca

Lleva una vida deportiva muy activa, pues juega al tenis, hace senderismo, practica el ciclismo de montaña, corre, hace surf, juega golf y esquí. Les gusta incluir en su dieta el pescado azul, principalmente el salmón y el pan de centeno.

Charlene de Mónaco

Después de ser nadadora olímpica, Charlene de Mónaco continúa con una rutina de ejercicio que incluye el levantamiento de pesas, cardio y estiramientos. También lleva una dieta vegetariana y disfruta del senderismo.