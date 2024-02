Del tabaco de Margarita II de Dinamarca a las mujeres de Andrés de York: cuáles son los vicios de los royals

La sangre azul de estos miembros de la realeza no es inmune a caer en vicios, algunos han reconocido su error y se han reivindicado, pero otros siguen negando el pasado, diciendo que es tema olvidado. Desde Margarita II de Dinamarca hasta el príncipe Andrés de York, ¿sabes cuáles han sido las adicciones de los royals?

Harry, su adicción al alcohol y más

En la entrevista que tuvo con Oprah Winfrey, el duque de Sussex se sinceró sobre un mal hábito que había adquirido: “Poco a poco me fui dando cuenta. No es que bebiera de lunes a viernes, sino que probablemente bebía en un solo día, un viernes o un sábado por la noche, lo mismo que en toda una semana. Y estaba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo”.

En el primer capítulo de la serie documental titulada The Me You Can’t See (Lo que soy y no ves), Harry relató: “Estaba decidido a beber, estaba decidido a tomar drogas, estaba decidido a intentar hacer las cosas que me hacían sentir un poco menos como me sentía”.

En Spare, su libro autobiográfico reveló más, contando que llegó a probar cocaína, cannabis y setas mágicas (hongos alucinógenos).

En su juventud, las fotografías de Harry tomando alcohol fueron muy cotizadas en la prensa amarillista. Getty Images

Margarita II y su gusto por fumar

Su gusto por fumar era de dominio público, de hecho, se le llegó a considerar la reina del cenicero: “Con apenas 17 años encendió su primer cigarrillo y, hasta que le operaron de la espalda en febrero de 2023, no dejó de hacerlo”, se relata en El Mundo.

Como la, ahora, reina regente contó en sus memorias Dronning i Danmark: “mi padre y mi madre habían fumado durante toda mi infancia y un día me preguntaron si quería un cigarrillo”. En 1957, Margarita de Dinamarca probó un cigarro por primera vez y le gustó. Le gustó tanto que consumía 40 cigarros al día. En 2007 dejó de fumar en público (acatando la prohibición de consumir tabaco en espacios cerrados) y en 2023, debido a una complicada operación de espalda, dejó de hacerlo.

La reina regente Margarita II de Dinamarca comenzó a fumar a los 17 años. Getty Images

Andrés de York, adicto al sexo

En 2020, Ian Halperin lanzó el Sexo, mentiras y dinero sucio de la poderosa élite mundial donde relataba: “Una de las examantes de Andrés reveló que tenía adicción al sexo porque siempre fue el segundón con relación al príncipe Carlos y comparó la relación con su hermano a la que mantienen William y Harry. Esto le llevó a su estilo de vida de playboy. No estaba recibiendo atención y le hizo sentir especial conseguir estas mujeres hermosas en su cama”.

Relacionado con Jeffrey Epstein, Andrés tuvo que pagar un acuerdo extra judicial, para evitar que su caso llegara a los tribunales. No hay evidencia de que las chicas con las que se relacionó fueran menores de edad, pero sí ha constancia de su predilección por las pelirrojas.

Una de las víctimas de Jeffrey Epstein acusó al príncipe Andrés de abuso sexual Getty Images

Carlos XVI Gustavo y su interés por las orgías

El actual rey de Suecia fue retratado por Thomas Sjöberg en la biografía El monarca reticente. Y no quedó bien parado. A la luz salían una serie de relatos, contados por partes en la prensa local, que presentaban al soberano como un adicto al sexo, a las prostitutas y a las orgías.

En esa época, Vanity Fair relató que: “El monarca, que había conseguido el perdón de su mujer y de sus tres hijos, aseguró que no había tenido tiempo de leer el libro pero sí había visto titulares ‘poco agradables pero he hablado con mi familia y pasamos página. Eso ocurrió hace mucho tiempo y ahora miramos hacia adelante’”. La vida no fue igual de benévola con la amante de Carlos XVI Gustavo más conocida, Camilla Henemark, vocalista del grupo Army of Lovers, quien perdió contratos y su carrera.

Las infidelidad de Carlos XVI Gustavo han sido tema frecuente en la prensa de su país. Getty Images

Ni cuentos de princesas en el Palacio ni leyendas de las gemas de la corona, hay pasajes de la historia de los royals que muchos desearían no protagonizar, sobre todo cuando tienen que ver con sus vicios. Pues aunque por las venas de Margarita II de Dinamarca y Andrés de York corre sangre azul, su cuerpo es proclive a ciertas adicciones.