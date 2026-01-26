El acosador del príncipe Harry se sentó dos veces a pocos metros de él en pleno juicio

La semana pasada, el príncipe Harry regresó al Reino Unido para comparecer ante el Tribunal Superior de Londres, donde ofreció un testimonio contundente y cargado de emoción en el juicio que enfrenta contra el editor del Daily Mail.

Sin embargo, además de enfrentarse a los tabloides por adquirir información de forma ilegal y publicar información que le causaron problemas en sus relaciones y en su vida personal, el duque de Sussex tuvo que tolerar la presencia de su acosador.

Te podría interesar: El príncipe Harry aún se siente atrapado entre su vida en California y su deseo de volver a la Corona

El acosador del príncipe Harry estuvo cerca de él en dos ocasiones durante su testimonio en el juicio

El acosador del príncipe Harry, identificado como una mujer sin nombre, fue localizada en dos ocasiones sentada muy cerca de él en el tribunal de Londres, durante los testimonios del duque en el juicio contra los tabloides británicos.

De acuerdo con el medio The Telegraph, esta acosadora, que ya había seguido al príncipe Harry y a Meghan Markle en un viaje a Nigeria, asistió a dos de los cuatro días que estuvo el hijo del rey Carlos III en el tribunal.

De acuerdo con una fuente, el equipo de seguridad privada del príncipe vio a la mujer acosadora en la corte; sin embargo, no pudieron intervenir, y tuvieron que dejar que la mujer permaneciera cerca de Harry.

“No podían hacer nada; No son la policía. Es un edificio público, y ella tiene derecho a estar allí”, dijo el informante.

En cuanto al príncipe Harry, la fuente añadió: “Obviamente siempre está preocupado por su situación de seguridad; no es lo ideal”.

El príncipe Harry sigue extrañando su vida en la Familia Real Getty Images

El peligro del príncipe Harry ante su acosadora

Mientras que los representantes del príncipe Harry se han negado a hablar sobre el hecho reciente, los medios han recordado que el duque de Sussex, ya había tenido encuentros cercanos con su acosadora durante su visita a Londres en septiembre.

La mujer pudo acercarse a pocos metros de él cuando asistió a los Premios WellChild y, de nuevo, cuando visitó el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión.

Un portavoz del Duque de Sussex dijo a la revista People en ese momento que “no comentan sobre cuestiones de seguridad”. Mientras tanto, The Telegraph informó que la mujer siguió a Harry y a su esposa, Meghan Markle, hasta Nigeria.

La lucha del príncipe Harry por recuperar su seguridad privada en el Reino Unido

En mayo, Harry perdió su recurso de alto riesgo para restablecer la seguridad del Reino Unido financiada por el Estado, que según él fue revocada injustamente después de que él y Meghan se retiraran de sus funciones reales y se trasladaran a Estados Unidos en 2020.

El juez Sir Geoffrey Vos desestimó la apelación de Harry, señalando que los otros dos jueces estaban de acuerdo con su opinión.

Sin embargo, la situación podría cambiar para Harry, pues podría recuperar su seguridad muy pronto y regresar a su país natal sin miedo a sufrir peligro, pues esta acosadora, es una de las razones por las que no puede viajar junto a sus hijos y su esposa.