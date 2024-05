El amable gesto del duque de Westminster con el príncipe William que habría provocado que Harry no asista a su boda

Uno de los eventos más importantes de la realeza británica que ha puesto en evidencia la mala relación entre los príncipes William y Harry es la próxima boda de Hugh Grosvenor, el duque de Westminster, la cual se llevará a cabo el próximo mes.

De acuerdo con los detalles que se han revelado, Grosvenor se casará el próximo 7 de junio con su prometida Olivia Henson en la catedral de Chester, mientras que la prensa británica ya ha tenido la oportunidad de conocer la lista de invitados, y entre ellos serían los hijos de Carlos III.

Sin embargo, ahora ha trascendido que el esposo de Meghan Markle no asistiría a este evento por varias razones, y uno de estos tendría que ver precisamente con un noble gesto que le hizo a William y que no tuvo con él, pese a que también era su amigo.

El príncipe Harry no asistiría a la boda de Hugh Grosvenor por esta razón

El príncipe Harry no acudirá a la boda del duque de Westminster Cortesía

De acuerdo con lo que reveló el experto en realeza Tom Quinn en The Mirror, el hijo menor del monarca británico tenía dudas sobre si acudir o no al enlace nupcial del duque de Westminster. Sin embargo, pese a ello habría prefirido no estar presente en dicho evento ya que “no quiere volver a ver a su hermano”.

“Definitivamente tuvo dudas sobre rechazar la invitación a la boda de su amigo, pero no puede soportar la idea de estar en el mismo edificio que su hermano y mucho menos en la misma habitación”, según apuntó Quinn.

Mientras que esta decisión del pelirrojo royal proviene, presuntamente, porque el príncipe William será el padrino del duque de Westminster en su boda. Algo que según el comunicador, no le habría parecido al duque de Sussex en lo absoluto, sobre todo porque es muy cercano a Grosvenor

El duque de Westminster le pidió al príncipe William que fuera el padrino de su boda Getty Images

“Harry sintió que debería haber sido invitado a hacer este papel tan importante, pero una vez más su hermano tiene prioridad”, señaló el experto real.

No obstante, para el royal de 39 años el hecho de no haber sido considerado para un rol tan importante como ser padrino de bodas de uno de sus amigos lo habría hecho sentir desplazado, ya que él consideraba, incluso, que su vínculo con Hugh era mucho más cercano que con William.

Por otro lado, el Daily Mail reveló a partir de fuentes cercanas que este gesto del duque de Westminster con el príncipe de Gales “provocó que Harry rechazase su invitación” a la boda. Mientras que el Mail on Sunday sugiere quue “se sintió molesto por la petición porque pensó que debería haber sido elegido él”.