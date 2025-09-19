Suscríbete
El comentario de Donald Trump sobre el príncipe William que está causando polémica

Tras su visita de estado al Reino Unido, el presidente Donald Trump hizo algunos comentarios sobre el príncipe William que están generando polémica, ¿cuál es la razón?

September 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
El pasado 17 de septiembre, durante su visita de estado en el Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios en los que elogió a Kate Middleton, al rey Carlos III, y por supuesto, al príncipe William.

Sin embargo, aunque habló muy bien del heredero al trono británico, sus comentarios han generado una polémica inesperada, ¿cuál es la razón?

Los comentarios de Donald Trump sobre el príncipe William que están causando polémica

Durante su discurso en el banquete de estado en el Castillo de Windsor, Trump agradeció la hospitalidad que le ofreció la Familia Real, y aprovechó el momento para lanzar algunos buenos comentarios sobre el príncipe William, describiéndolo como “un hijo extraordinario”.

“Solo quiero decir que Su Majestad también ha criado a un hijo extraordinario en Su Alteza Real, el Príncipe de Gales. Es realmente asombroso. Lo hemos conocido y creo que tendrá un éxito increíble en el futuro”, dijo el presidente, asegurando que William será un maravilloso rey.

Aunque fueron buenas palabras, la opinión pública comenzó a hablar sobre por qué Trump nunca mencionó al hijo menor del rey Carlos, el príncipe Harry, y solo se centró en William.

¿Donald Trump desprecia al príncipe Harry?

Para nadie es un secreto que Donald Trump nunca estuvo a favor de que el príncipe Harry dejara a la Familia Real para mudarse a California con su esposa Meghan Markle, el presidente de Estados Unidos habría comentado que le parecía una traición por parte del duque de Sussex contra la reina Isabel II.

Trump ha sido explícito en su desdén por Harry, refiriéndose directamente a su traición a la reina Isabel II, que considera ‘imperdonable’”, señaló la experta en realeza, Hilary Fordwich, a Fox News.

Por otra parte, Trump mencionó el año pasado que no es fan de Meghan Markle, y que siente pena por el príncipe Harry, pues siente que su esposa le ha arruinado la vida.

No soy fan de ella y diría esto, y ella probablemente lo ha escuchado, le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar”, declaró el presidente en entrevista para The Time.

Sabiendo los problemas familiares existentes con el príncipe Harry, tal vez sea la razón de que Trump haya enfocado su atención en William, quien además es el futuro rey.

Donald Trump Príncipe William
Melisa Velázquez
