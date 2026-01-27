El juguete favorito del príncipe George con el que William logra que haga sus deberes

El pasado 22 de enero, el príncipe William realizó una visita a la Universidad de Bristol, donde tuvo la oportunidad de ver y realizar actividades relacionadas con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Durante una conversación con los alumnos, el príncipe William reveló cuál es el juguete favorito de su hijo mayor, y bromeó sobre cómo podría utilizarlo para que el príncipe George cumpla con todos sus deberes.

El príncipe William revela cuál es el juguete favorito del príncipe George

Durante su visita a Bristol, el príncipe William aprovechó para ver el superordenador más potente del Reino Unido, llamado Isambard-AI, donde aprendió cómo la tecnología ofrece grandes oportunidades en el campo de la robótica y el big data, entre otros detalles.

Fue en ese momento donde recibió un regalo especial para sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, tres pequeñas figuras de LEGO del ingeniero Isambard Kingdom Brunel.

En un video compartido en Instagram, Evelyn Welch, vicepresidenta y rectora de la Universidad de Bristol, comentó:

“Nos hizo mucha ilusión regalarle al príncipe William tres pequeños modelos LEGO de Isambard Kingdom Brunel para que se los llevara a casa a sus hijos. Y se marchó diciendo que ya sabía a dónde acudir cuando George necesitara ayuda con sus deberes”.

El gusto del príncipe George por los juegos de Lego

Esta no es la primera vez que el príncipe William deja ver la pasión de su hijo George por los juegos de Lego, pues durante un compromiso real en Woking, Surrey, en 2017, el príncipe heredero reveló que a George le encantaría un modelo Lego a tamaño real de un coche de carreras de McLaren.

“Mi hijo es muy aficionado a LEGO y le encantaría esto. ¡Es increíble!”.

Por otra parte, en 2022, al anunciar una visita especial a Dinamarca, Kate Middleton utilizó piezas de Lego para anunciar la noticia de su viaje, y los juguetes sin duda pertenecían a George, Charlotte y Louis.

Mientras tanto, en una carta enviada el pasado marzo, William y Kate compartieron que a su hijo mayor también le gustan el fútbol, el tenis y la equitación.

