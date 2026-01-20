Suscríbete
La estricta regla de Windsor que obligó al príncipe William a renunciar a uno de sus hobbies en su nuevo hogar

¡Casa nueva, reglas nuevas! El príncipe William se ha visto obligado a renunciar a uno de sus pasatiempos favoritos por estrictas normas del Castillo de Windsor.

Enero 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey

El príncipe William se despide de su patín eléctrico por órdenes del Castillo de Windsor

Kate Middleton y el príncipe William se mudaron a Forest Lodge para tener un nuevo comienzo, la pareja que ha decidido que este será su hogar para siempre, ha tenido que enfrentar numerosos dolores de cabeza desde que comenzaron los preparativos de su mudanza.

Primero las constantes quejas de los vecinos por el despliegue de seguridad que afectó a los residentes, y ahora el príncipe de Gales también se enfrenta a la prohibición de su medio de transporte favorito.

El príncipe William disfrutaba de trasladarse de un lado a otro en su patín eléctrico, un medio de transporte que adoptó para poder llegar a sus citas de manera puntual, según relató él mismo durante la entrevista con Eugene Levy, el año pasado.

Vivimos a las afueras del castillo, pero mi padre pasa mucho tiempo aquí. Usamos el castillo para trabajar y para reuniones. Y como siempre llego tarde, pensé que esta era la manera de mantener mis reuniones a tiempo”, dijo entonces.“Es un viaje de ida y vuelta de dos o tres millas desde Adelaide Cottage hasta el Castillo de Windsor, por lo que es más fácil en patín que en coche o andando”.

Sin embargo, el príncipe William ya no podrá usar su patín eléctrico como medio de transporte, ya que su residencia en Forest Lodge se ubica dentro de las inmediaciones del Castillo de Windsor, donde este tipo de vehículos está estrictamente prohibido.

Por razones de seguridad y gestión del tráfico, no permitimos el transporte motorizado dentro del parque. Salvo ciclistas, las vías están reservadas para residentes y trabajadores de la finca”, explica el sitio web del Castillo.

La mudanza de Kate Middleton y el príncipe William a Forest Lodge

Fue a finales del año pasado cuando Kate y William se mudaron con sus hijos: George, Charlotte y Louis a Forest Lodge, dejando atrás todos los momentos tristes que vivieron en su hogar de Adelaide Cottage.

Forest Lodge les ofrece la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo, con experiencias más felices; sin embargo, aunque la casa les ofrece mayor comodidad y tranquilidad para la crianza de sus hijos, también tiene reglas más estrictas.

Ahora que William ya no puede usar su patín eléctrico, tal vez podríamos verlo andando en bicicleta para llegar a tiempo a sus reuniones importantes.

Melisa Velázquez
