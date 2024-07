En fechas recientes la final de la Eurocopa 2024 mantuvo al mundo entero con los ojos puestos en la selección española y la inglesa, quienes se disputaron el trofeo. Y como era de esperarse, la familia real británica no fue la excepción, pues gracias a este momento pudimos conocer el nuevo retrato de los príncipes Charlotte y Louis con el que demostraron su gran amor por el deporte.

Durante el partido de la final de la Eurocopa 2024, se pudo observar al Príncipe William acompañado de su hijo mayor, George, disfrutando pero también sufriendo cada minuto del partido que se jugó en el Estadio Olímpico de Berlín en Alemania.

Así que mientras padre e hijo estuvieron presentes en el evento deportivo, los pequeños Charlotte y Louis se quedaron en casa, eso sí, pendientes del resultado en todo momento.

Y pese a que la selección inglesa no ganó, los príncipes no perdieron oportunidad de reconocer el esfuerzo de los jugadores y compartieron una foto en redes sociales en la que aparecen de espaldas, portando la playera de la selección con sus nombres, con lo que no dejaron lugar a dudas de su pasión por el deporte, en particular por el fútbol.

El nuevo retrato de los príncipes Charlotte y Louis estuvo acompañado del siguiente mensaje: “Inglaterra, su trabajo en equipo, valor y determinación fueron una inspiración para todos nosotros, jóvenes y mayores. Felicitaciones a España”. El mensaje estuvo firmado con las iniciales del heredero y su esposa, W de William y C de Catherine.

El príncipe William y su hijo George se encontraron con el rey Felipe y la infanta Sofía en la final de la Eurocopa 2024

Pero la simpática foto de los príncipes no fue el único hecho que llamó la atención el pasado fin de semana, ya que los royals de los países que se disputaron el título del torneo de fútbol se encontraron junto con sus hijos, hecho que llamó la atención del mundo.

Fue así como los príncipes Guillermo y George coincidieron con el rey Felipe y la infanta Sofía, a los que saludaron de manera afectuosa y con quienes compartieron en el palco del Olímpico de Berlín.