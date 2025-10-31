El príncipe Andrés está celoso de la popularidad de Kate Middleton y el príncipe William enfurece

Kate Middleton es uno de los miembros de la familia real británica más queridos y respetados por el pueblo; sin embargo, esta creciente popularidad y admiración ha despertado la envidia de otros personajes como la reina Camilla y el príncipe Andrés.

Los expertos en realeza aseguran que el brillo de Kate ha molestado al caído en desgracia, príncipe Andrés, quien no ha dudado en hacer comentarios despectivos contra la esposa del príncipe William, lo que ha molestado al futuro rey.

Los celos de Andrés por la popularidad de Kate Middleton que molestaron al príncipe William

De acuerdo con el medio Fox News, las diferencias entre el príncipe William y su tío Andrés, no solo se debieron a sus escándalos con Jeffrey Epstein, también a sus celos por el cariño que el pueblo siente por su esposa, Kate.

“La enemistad entre el príncipe William y el príncipe Andrés empezó principalmente por los celos de Andrés y los constantes comentarios despectivos sobre Kate Middleton”, afirmó la experta en realeza británica Hilary Fordwich a Fox News Digital.

El príncipe William siempre ha sido muy protector con Kate, por lo que enfureció cuando escuchó los comentarios despectivos de su tío contra su esposa.

“El príncipe William se enfureció”, afirmó. “Siendo ferozmente protector, instituyó una política de tolerancia cero hacia cualquier comportamiento caprichoso o escándalos que implicaran al príncipe Andrés”.

Existe reportes de que antes de que Andrés anunciara que renunciaba a su título de duque de York el pasado 17 de octubre, Richard Kay, redactor en jefe del diario británico Daily Mail, informó en 2024 que William y su tío estaban enfrentados por Kate.

“Sigue habiendo diferencias entre el rey Carlos y su heredero, sobre todo en lo que se refiere al escándalo del príncipe Andrés”, escribió entonces. “William guarda desde hace tiempo rencor a su tío por haber sido poco acogedor cuando introdujo por primera vez a Kate Middleton en la familia real y siente que su padre ha sido demasiado blando con él”.

El príncipe William exilia al príncipe Andrés Getty Images

La muerte de la reina Isabel II afectó al príncipe Andrés

Tras la muerte de la reina Isabel II, el príncipe Andrés se vio desprotegido, pues era el hijo favorito de la reina, quien hacía lo imposible por tratar de protegerlo de sus escándalos y sus posibles consecuencias.

Cuando murió su madre, la popularidad de Andrés se fue en picado, mientras que la popularidad de Kate aumentaba considerablemente, un golpe que afectó su orgullo, por lo que comenzó a hablar mal de la princesa de Gales.

El príncipe William, que siempre había pensado que su tío era una mala imagen para la monarquía, tuvo una razón más para despreciarlo.

“Mi fuente dice que Andrés fue grosero con Kate. Y creo que probablemente fue grosero porque es un auténtico esnob. Puede que pensara que Kate no era lo bastante aristocrática para casarse con William. Aunque sólo puedo especular, nadie tiene una palabra dura que decir sobre Kate Middleton. Ha sido la salvadora de la familia real”, asegura la biógrafa.

Por otra parte, personal de la realeza, asegura que Andrés es un hombre mujeriego y grosero, con arrebatos que hacían llorar a más de uno de ellos.

