¿El príncipe Harry viajará al Reino Unido para ver a su padre, el rey Carlos III? Esta sería la fecha de su encuentro

El príncipe Harry no ha visto a su padre, el rey Carlos III, desde febrero de 2024, y aunque ha manifestado constantemente su deseo de hacer las paces con él y con su hermano mayor, el príncipe William, no ha tenido éxito.

Expertos en la realeza, esperan que durante la próxima visita de Harry al Reino Unido, que está prevista para principios de septiembre, por fin se de un acercamiento que dé paso a la reconciliación.

El reencuentro del príncipe Harry y el rey Carlos III

De acuerdo con la revista People, Harry planea su llegada al Reino Unido para el próximo 8 de septiembre, durante el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II, y para la ceremonia anual de los Premios WellChild.

Se dice que Harry podría realizar este viaje solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet.

Por otra parte, se ha informado que Harry podría viajar a Balmoral antes de su cita en Londres, con la intención de ver a su padre, si es que el rey se lo permite, pues antes tendrá que solicitar permiso.

La relación entre el príncipe Harry y Carlos III lleva años deteriorada Getty Archivo

La Familia Real Británica se ha negado a ver al príncipe Harry

A pesar de las buenas intenciones de Harry por ver a su padre y poder terminar con los conflictos familiares, la familia británica no ha tenido la intención de un acercamiento con el hijo menor de la princesa Diana.

La última vez que Harry estuvo en el Reino Unido, fue para el funeral de su tío Lord Robert Fellowes el pasado mes de agosto, al que también asistió su hermano William; sin embargo, la distancia entre ellos sigue siendo grande.

Harry también estuvo en Londres para los Juegos Invictus; sin embargo, el hermetismo de la familia real no le ha permitido terminar con la distancia que los separa, después de que él mismo pusiera fin a su relación con la realeza.

Los conflictos con su hermano William, futuro rey del Reino Unido, pesan demasiado ante una posible reconciliación, pero se espera que algún día ocurra.

