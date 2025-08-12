El príncipe Harry y el príncipe William podrían reencontrarse para honrar a la princesa Diana

El próximo 31 de agosto, se cumplirán 28 años de la muerte de la princesa Diana, y aunque durante años, William y Harry pasaban este día juntos para honrar a su madre, actualmente se encuentran más distanciados que nunca.

Algunos biógrafos de la familia real creen que Diana ya hubiera interferido entre ellos para que hicieran las paces y siguieran tan unidos como cuando eran adolescentes; sin embargo, creen que podrían tener un acercamiento durante su aniversario luctuoso, aunque es poco probable.

Los conflictos que separaron a William y Harry

Tras el fallecimiento de la princesa Diana, William y Harry se hicieron cargo de honrar su memoria a través de actos de beneficencia en conjunto, pero la historia actual es muy diferente.

“Todos recordamos los días en que Harry y William bromeaban, y todo parecía decidido para su relación y el futuro: que Harry, como siempre decía Diana, sería el compañero de armas de William”, declara el biógrafo de Diana, Andrew Morton, a PEOPLE.

Este sueño de la princesa Diana terminó en el 2020, cuando Harry y William rompieron su relación, el día que los duques de Sussex se mudaron a California.

“Se dijeron cosas que provocaron la ruptura inicial, y nunca se resolvió”, afirma Morton.

Príncipe William y príncipe Harry Getty Archivo

En su libro de memorias, Spare, Harry habló sobre una fuerte discusión con su hermano mayor por criticar a Meghan, y aseguró: “Algunos miembros de mi familia nunca me lo perdonarán”, pues hubo golpes.

Muchos allegados a la familia, aseguran que Harry ha hecho muchos intentos por reconciliarse con William, pero él simplemente no le regresa las llamadas ni los mensajes:

“La ruptura ha sido muy profunda y duradera. En mi opinión, no cambiará hasta que Harry actúe y se disculpe”: aseguró Robert Lacey, autor de Batalla de Hermanos.

Sin embargo, se dice que tanto Harry como William, quieren hacer las paces bajo sus propios términos, lo que dificulta que puedan hablar y aclarar sus diferencias.

Princesa Diana con sus hijos William y Harry. Julian Parker/UK Press via Getty Images

Harry y William unidos por el recuerdo de la princesa Diana

A pesar de la distancia que han puesto entre ambos, Harry y William siempre permanecerán unidos por el recuerdo de su madre, la princesa Diana, y por su pasión por honrar su memoria.

Su devoción por ayudar a los demás a través de actos de beneficencia, viene de una profunda inspiración de su madre, que le enseñó que la vida en la realeza no es privilegio, sino la responsabilidad de mostrar compasión y respeto por los demás.

