Esta es la contundente decisión que Kate Middleton tomó para este verano que sorprendió a la prensa

El pasado 14 de julio resultó una sorprendente jornada gracias a la reaparición de Kate Middleton en la final masculina de Wimbledon. A pesar de ya haber pasado algunos días desde el suceso, no han dejado de surgir noticias al respecto.

Sin embargo, a pesar de lo relevante del importante evento deportivo británico, ha llegado el momento de dar vuelta a la página y enfocarse en lo que viene para la princesa de Gales en los días venideros, en los cuales se dispondrá a continuar con su recuperación del cáncer que le fue detectado en el primer trimestre de este año.

Kate Middleton reapareció el pasado 14 de julio en Wimbledon 2024 Karwai Tang/WireImage

Además, a parte de lo ya sabido acerca de las intenciones de Kate de permanecer en calma en Adelaide Cottage, recientemente se han revelado nuevos detalles acerca de cómo la royal pretende lograr su paz para este verano, los cuales han causado conmoción entre varios sectores de la prensa.

¿Cómo pasará Kate Middleton el verano mientras se recupera del cáncer?

De acuerdo a lo revelado por una fuente cercana a la Familia Real al medio Express, Kate Middleton decidió unirse al príncipe William, a sus tres hijos y a otros miembros clave de la realeza para pasar las vacaciones familiares en las Tierras Altas de Escocia.

“Será un asunto bastante discreto este año, donde todos se reunirán solo para relajarse y descansar”, explicó la fuente al medio citado.

Kate Middleton se unirá a las vacaciones familiares (Getty Images)

Además, según la misma fuente, se tiene contemplado que los príncipes William y Kate viajen con algunos de los otros miembros activos de la realeza hacia Balmoral, unos días después de que se cierre al público el 4 de agosto.

¿Cuál es la radical que Kate Middleton tomó para este verano?

Además de haber tomado la decisión de relajarse a las afueras de Windsor, una fuente cercana a la pareja real de Gales anunció a la revista Ok! sobre una radical decisión que Middleton habría tomado para pasar en paz este verano.

“William y Kate se están centrando de forma muy consciente en su recuperación y en la positividad que les rodea, de ahí que hayan tomado la difícil decisión de cortar por completo los lazos con su hermano menor”, acotó la fuente, refiriéndose al príncipe Harry.

Kate Middleton habría pactado con el príncipe William para cortar de tajo su relación con el príncipe Harry Getty Images

Abonando a ese radical planteamiento, la experta real Ingrid Seward declaró ante The Mirror, William es sensible, le gusta la estructura y tiene perseverancia. No se rinde fácilmente. Pero su relación con su hermano Harry le está molestando más de lo que le gustaría admitir”.

“En estos momentos, le resulta más fácil cortar los lazos en lugar de permitir que le incomode continuamente”, añadió la experta.