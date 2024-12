Esta fue la royal a la que Carlos III le agradeció su ayuda en medio del nuevo escándalo del príncipe Andrés

El rey Carlos III enfrentó un dilema familiar días antes de las festividades navideñas en Sandringham luego de que su hermano menor, el príncipe Andrés, quedara nuevamente envuelto en un escándalo, esta vez relacionado con sus presuntos vínculos con un supuesto espía chino, Yang Tengbo.

En un momento que podría haber empañado las tradicionales reuniones reales, una figura inesperada tomó un rol crucial para resolver esta polémica situación: Sarah Ferguson, la exesposa de Andrés.

Las revelaciones sobre los lazos de Andrés con Yang Tengbo, acusado de espionaje para China, desataron una tormenta mediática que preocupó al rey Carlos. Incluso, medios como The Times, señalaron que el monarca temía que la presencia de su hermano, tanto en el almuerzo prenavideño en el Palacio de Buckingham como en las celebraciones de Navidad en Sandringham distrajera de las festividades familiares.

Carlos III enfrenta un nuevo problema tras revelarse los nexos del príncipe Andrés con un supuesto espía chino Getty Images

Por ello es que, ante este escándalo, Sarah Ferguson, conocida cariñosamente como ‘Fergie’, habría intervenido para persuadir a su exesposo de que permaneciera en Royal Lodge, su residencia compartida en Windsor, y evitara asistir a estos eventos. Una intervención que el mismo rey Carlos habría agradecido.

El agradecimiento de Carlos III a Sara Ferguson

La decisión de Andrés de quedarse en casa fue un alivio para la Familia Real Británica y permitió que las festividades siguieran su curso sin controversias adicionales. Según una fuente de Palacio citada por The Times, Carlos expresó su agradecimiento a Sarah por su intervención, destacando su papel clave en manejar una situación delicada. “Sé que el Rey está muy agradecido a la duquesa por su ayuda”, recalcó.

Asimismo, este gesto resalta cómo, a pesar de su divorcio en 1996, Sarah y Andrés han mantenido una relación cercana y colaborativa. Pruebo de ello es que en una reciente entrevista la duquesa de York expresó su lealtad inquebrantable hacia Andrés: “Fue el mejor día de mi vida cuando me casé con él. Aún hoy, lo apoyo y él me apoya. No lo defraudaré”. Unas palabras previas a que estallara el nuevo escándalo de su exmarido.

Sarah Ferguson habría sido una gran ayuda para Carlos III luego del nuevo escándalo que enfrenta el príncipe Andrés Getty Images

Aunque su matrimonio terminó hace casi tres décadas, ‘Fergie’ ha defendido constantemente a Andrés frente a las adversidades. En declaraciones pasadas, explicó que las presiones externas y la distancia provocaron la ruptura de su relación. Sin embargo, ambos han reflexionado sobre los errores del pasado, asegurando que, de poder regresar en el tiempo, habrían enfrentado las circunstancias de manera diferente.

Sarah, quien el año pasado fue invitada por primera vez desde 1991 a las celebraciones de Navidad en Sandringham, demuestra que su papel dentro de la Familia Real sigue siendo significativo. En un momento crítico, su intrvención no solo evitó una potencial crisis familiar, sino que también reafirmó su lugar como una aliada confiable para el rey Carlos y su familia.