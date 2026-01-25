Esta habría la “condición” que Meghan Markle habría puesto para regresar a Reino Unido

La relación entre Meghan Markle y la familia real británica sigue siendo uno de los temas que más atención tiene en Reino Unido. A pesar de que desde 2020 la duquesa de Sussex y el príncipe Harry comenzaron una nueva vida en California, la prensa internacional ha mantenido su atención en ellos, especialmente ahora que se anunció el posible regreso de la pareja a suelo británico.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia real, Meghan habría señalado un par de condiciones innegociables para volver, las cuales están dirigidas a la garantía de seguridad para ella y sus hijos.

¿Qué condición puso Meghan Markle para regresar a Reino Unido?

De acuerdo con diversos medios británicos, Meghan aceptaría regresar a Reino Unido solamente si se garantiza un esquema de protección y seguridad armada permanente, esto con la intención de no tener que solicitar protección en caso de situaciones inesperadas.

Esta “exigencia” estará relacionada con la pérdida de protección financiada por el estado, que ella y el príncipe Harry tuvieron que dejar atrás en el momento en el que renunciaron a ser miembros activos de la familia real en 2020.

Para la duquesa de Sussex, esta acción, de viajar sin ningún tipo de protección, representa un riesgo tanto para ella como para sus hijos, especialmente si consideramos la alta exposición mediática a la que se enfrenta la familia cada vez que vuelve a suelo británico.

El príncipe Harry y Meghan Markle podrían volver a Reino Unido en verano. CBS/ Youtube

El viaje de los Sussex a Inglaterra

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre la duquesa, sus hijos y el príncipe Harry viajando en conjunto al Reino Unido, lo que comenzó a provocar el rumor fue la próxima visita que el príncipe realizará a Birmingham el próximo verano, como parte del inicio de los Juegos Invictus, trabajo filantrópico en el que el príncipe tiene un papel importante.

Diversos analistas de la realeza han apostado a que este evento podría ser una oportunidad para que se dé el regreso de los duques a suelo británico; sin embargo, la falta de apoyo por parte de la corona podría impedir que esto suceda. Otro factor que no suma en favor de la familia Sussex es la opinión pública que los británicos tienen respecto a Megan, la cual no es muy favorable, especialmente luego del famoso ‘Megxit’.

El príncipe Harry en juicio contra los medios

Recientemente, el príncipe Harry regresó a Londres para testificar en una batalla legal que ha mantenido durante largos años contra la prensa británica. El duque compareció ante el tribunal superior en un juicio en contra de Associated Newspapers Limited (ANL), grupo editorial al que acusa de haber obtenido información privada mediante prácticas ilegales durante muchos años.

Durante su primera sesión, el príncipe expresó que su demanda, más allá de una solicitud personal, buscaba garantizar la protección de todas aquellas personas, incluso aunque no fueran celebridades, que están expuestas ante prácticas poco profesionales para obtener datos e información de índole personal.

En el juicio, destacó que la persecución mediática de la que ha sido víctima desde pequeño le ha dejado experiencias bastante dolorosas, y que incluso ha llegado a afectar visiblemente a su esposa.

Aunque por el momento el regreso de Meghan Markle a Reino Unido sigue manteniéndose en el plano de la incógnita, pues no existe hasta este momento confirmación oficial sobre su regreso en compañía del príncipe Harry el próximo verano. De llevarse a cabo, este seguramente habrá incluido una larga negociación en la que la protección de la duquesa y su familia haya sido completamente garantizada.