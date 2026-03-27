Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Estampado de lunares 2026: así se usa la tendencia inspirada en la princesa Diana y Kate Middleton

Si creías que los lunares eran cosa del pasado, prepárate: este 2026 regresan con un giro elegante y muy royal.

Marzo 26, 2026 • 
Karen Luna
kate-diana2.jpg

Estampado de lunares 2026: así se usa la tendencia inspirada en la princesa Diana

Getty Images/ especial

Hay tendencias que van y vienen… y luego están los lunares. Ese print clásico que parece sencillo, pero que en realidad tiene toda una historia royal detrás. En 2026, el estampado de lunares (polka dots) vuelve con fuerza, y sí, viene directamente inspirado en la princesa Diana y Kate Middleton.

También puedes leer:
Teodora de Grecia y Matthew Kumar salen de la Catedral de la Anunciación de Santa María.jpg
Realeza
Los detalles del vestido de novia de Teodora de Grecia, la boda que unió a tres casas reales
Septiembre 28, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Kate Middleton y el príncipe Harry.jpg
Realeza
Aseguran que Kate Middleton y el príncipe Harry habrían retomado su vínculo: esto se sabe
Septiembre 30, 2024
 · 
Shareni Pastrana

De Lady Di a Kate Middleton: el origen de la tendencia

Los lunares no son nuevos, pero su impacto en la moda royal sí tiene nombre propio: Diana de Gales. Durante los años 80 y 90, convirtió este estampado en sinónimo de feminidad elegante, usándolo en eventos importantes con siluetas midi y cortes impecables.

Carlos-iii-lady-di-Ana.jpg

Lady Di y su vestido de estampado

Getty Images

Décadas después, Kate Middleton ha retomado ese legado, reinterpretándolo con un toque más actual. De hecho, ha llevado vestidos de lunares en varias ocasiones, incluso replicando looks icónicos de Diana como el famoso diseño de Ascot.

Kate Middleton

Kate Middleton

Getty Images

Por qué los lunares vuelven a ser tendencia en 2026

El regreso de los lunares tiene todo el sentido del mundo, es un estampado que logra ser clásico y moderno al mismo tiempo. Además, tiene un aire visual que estiliza, algo que ya se valoraba desde el siglo XIX en la moda europea e incluso en el traje flamenco. ¡En pocas palabras, los lunares nunca se fueron, solo estaban esperando su momento!

Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 - Day 8

Estampado de lunares 2026: así se usa la tendencia inspirada en la princesa Diana y Kate Middleton.

Getty Images

Cómo usar lunares en 2026 (sin verte anticuada)

La clave para llevar esta tendencia está en el equilibrio. Aquí te dejo algunas ideas inspiradas en el estilo royal:

  • Vestidos midi en blanco y negro: el combo más elegante y el favorito de Kate
  • Lunares pequeños: más sofisticados y fáciles de combinar
  • Cortes estructurados: cintura marcada y siluetas limpias
  • Accesorios minimalistas: deja que el estampado sea el protagonista

Si quieres algo más moderno, apuesta por colores como rojo, azul o incluso tonos pastel, que están marcando fuerte esta temporada.

También puedes leer:
Letizia de españa habla sobre la importancia de la salud mental.jpeg
Realeza
En el Día Mundial de la Salud Mental, la reina Letizia de España “rapea” para crear conciencia
Octubre 10, 2023
 · 
Beatriz Velasco
reina letizia.jpg
Moda
Cómo llevar leggings y no perder elegancia en el intento, según Letizia Ortiz
Octubre 02, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Si algo nos queda claro es que los lunares son más que una moda pasajera, son un clásico reinventado que sigue evolucionando con cada generación. Gracias a figuras como la princesa Diana y Kate Middleton, hoy sabemos que un simple estampado puede convertirse en un símbolo de estilo eterno.

Lo último Entérate Kate Middleton Lady Di
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas almendra 5 diseños con efecto ojo de gato que lucen elegantes en diferentes colores .png
Belleza
10 diseños de uñas sencillas y elegantes que robarán miradas todo el mes de abril
Marzo 26, 2026
 · 
Karen Luna
Elsa Pataky Presents Gioseppo Collection
Belleza
Elsa Pataky reinventa las mechas balayage, el tinte rubio que todas queremos usar esta primavera 2026
Marzo 26, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton y su impactante sombrero de más de 16 mi pesos que marca tendencia en días de viento
Marzo 26, 2026
 · 
Karen Luna
las-prendas-que-no-pueden-faltar-en-tu-maleta-durante-vacaciones.png
Moda y belleza
De mood oficina a vacaciones: las piezas que activan la desconexión desde tu maleta
Marzo 26, 2026