Hay tendencias que van y vienen… y luego están los lunares. Ese print clásico que parece sencillo, pero que en realidad tiene toda una historia royal detrás. En 2026, el estampado de lunares (polka dots) vuelve con fuerza, y sí, viene directamente inspirado en la princesa Diana y Kate Middleton.

De Lady Di a Kate Middleton: el origen de la tendencia

Los lunares no son nuevos, pero su impacto en la moda royal sí tiene nombre propio: Diana de Gales. Durante los años 80 y 90, convirtió este estampado en sinónimo de feminidad elegante, usándolo en eventos importantes con siluetas midi y cortes impecables.

Lady Di y su vestido de estampado Getty Images

Décadas después, Kate Middleton ha retomado ese legado, reinterpretándolo con un toque más actual. De hecho, ha llevado vestidos de lunares en varias ocasiones, incluso replicando looks icónicos de Diana como el famoso diseño de Ascot.

Kate Middleton Getty Images

Por qué los lunares vuelven a ser tendencia en 2026

El regreso de los lunares tiene todo el sentido del mundo, es un estampado que logra ser clásico y moderno al mismo tiempo. Además, tiene un aire visual que estiliza, algo que ya se valoraba desde el siglo XIX en la moda europea e incluso en el traje flamenco. ¡En pocas palabras, los lunares nunca se fueron, solo estaban esperando su momento!

Estampado de lunares 2026: así se usa la tendencia inspirada en la princesa Diana y Kate Middleton. Getty Images

Cómo usar lunares en 2026 (sin verte anticuada)

La clave para llevar esta tendencia está en el equilibrio. Aquí te dejo algunas ideas inspiradas en el estilo royal:

Vestidos midi en blanco y negro : el combo más elegante y el favorito de Kate

: el combo más elegante y el favorito de Kate Lunares pequeños : más sofisticados y fáciles de combinar

: más sofisticados y fáciles de combinar Cortes estructurados : cintura marcada y siluetas limpias

: cintura marcada y siluetas limpias Accesorios minimalistas: deja que el estampado sea el protagonista

Si quieres algo más moderno, apuesta por colores como rojo, azul o incluso tonos pastel, que están marcando fuerte esta temporada.

Si algo nos queda claro es que los lunares son más que una moda pasajera, son un clásico reinventado que sigue evolucionando con cada generación. Gracias a figuras como la princesa Diana y Kate Middleton, hoy sabemos que un simple estampado puede convertirse en un símbolo de estilo eterno.