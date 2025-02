Este es el importante legado en el que el príncipe William está trabajando para sus hijos

Si algo ha dejado claro el príncipe William es que su legado a sus hijos y al mundo, no solo se trata de tradiciones reales, sino de un compromiso real con el futuro del planeta. Recientemente, el heredero al trono británico recibió en el Castillo de Windsor a los cinco ganadores del concurso Blue Peter Earthshot, un certamen que busca inspirar a niños entre 5 y 15 años a desarrollar soluciones innovadoras para los problemas medioambientales.

Este proyecto, en colaboración con el programa infantil de la BBC Blue Peter y su propio premio Earthshot, es una muestra del interés del príncipe por la sostenibilidad, informó People.

El príncipe William está comprometido con el cuidado del medio ambiente

El proyecto del príncipe William con un motivo muy personal

Para el príncipe William, el medioambiente no es solo una causa noble, sino una misión impulsada por sus propios hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Desde que lanzó el Premio Earthshot en 2020, ha dejado claro que su objetivo es mirar a sus hijos en el futuro y decirles con orgullo que hizo su parte en la lucha contra el cambio climático.

En 2021, el exdirector ejecutivo de la Royal Foundation, Jason Knauf, reveló que William se planteó un desafío muy personal: "¿Cuál es la máxima contribución positiva que puedo hacer en los próximos 10 años?”. La respuesta a esa pregunta se ha materializado en un premio que reconoce y apoya soluciones innovadoras para salvar el planeta.

El príncipe William no solo habla de acción, sino que la lidera. En el libro Earthshot: How to Save Our Planet, escribió: “He visto a personas de todo el mundo enfrentarse a desafíos aparentemente insuperables y aun así unirse con ambición colectiva para encontrarles soluciones. Creo firmemente que el cambio es posible cuando te lo propones”, publicó el medio citado.

Por lo que su esfuerzo no solo inspira a los pequeños visionarios del Blue Peter Earthshot, sino que también busca dejar una huella imborrable en las futuras generaciones, incluida la suya propia.