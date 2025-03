Este es el sorprendente retrato de la infanta Sofía en el que luce como la Gioconda

Un retrato artístico ha capturado la atención de España y más allá, transformando a la infanta Sofía en una versión moderna de la icónica Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. El artista gaditano Juan Antonio Romero, de 64 años, ha completado su serie de retratos de la familia real con una interpretación sorprendente de la joven infanta, justo a tiempo para celebrar su mayoría de edad.

El artista, conocido por su habilidad para fusionar el arte clásico con elementos contemporáneos, se inspiró en una visita al Museo del Prado. “En cuanto vi el cuadro de la Mona Lisa, se me vino a la imagen la infanta Sofía y pensé que podría encajar”, relató el artista para el Huffington Post.

Combinando la pose enigmática de la Gioconda con una fotografía de Sofía, Romero ha logrado capturar la esencia de la hija mejor de Letizia Ortiz : “una expresión como la de la infanta, que tiene esa seriedad, pero siempre con una sonrisa. Es un rostro relajado, de media sonrisa, segura de sí misma, pero con la responsabilidad que conlleva su papel en la casa real”.

Así luce la Gioconda con el rostro de la infanta Sofía Juan Antonio Romero

El retrato no solo destaca por su parecido, sino también por los detalles cuidadosamente añadidos. Romero ha incluido una flor de lis en el vestido de Sofía, símbolo de la dinastía borbónica, un toque personal que añade profundidad a la obra.

Las redes sociales reaccionan ante el retrato de la Infanta Sofía en alusión a la Gioconda

La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar, con elogios que destacan la elegancia y el parecido de la infanta con la obra maestra de Leonardo da Vinci.

Este retrato se suma a la serie de Romero, que comenzó con una versión moderna de “Las Meninas” y continuó con interpretaciones individuales de los miembros de la familia real. Con este último trabajo, el artista ha logrado no solo homenajear a la infanta Sofía, sino también crear una pieza que dialoga con la historia del arte y resuena con el público contemporáneo.