Ex novia de Marius Borg recibió amenazas para retirar demanda contra el hijo de Mette-Marit

El hijo que Mette- Marit tuvo antes de formar parte de la familia real de Noruega, Marius Borg, está próximo a enfrentar un juicio por 32 delitos que incluyen abuso y agresión en contra de algunas de sus ex parejas.

Sin embargo, mientras Marius espera su juicio, su ex novia Nora Haukland, tendrá que acudir a un tribunal por el juicio en contra de un acosador que le envió amenazas de muerte para que retirara su demanda contra el hijo de Mette-Marit.

Nora Haukland, ex novia de Marius Borg, afronta juicio contra acosador

El acosador, del que no se ha revelado el nombre, fue detenido el pasado mes de septiembre, y ha estado en custodia desde marzo, y finalmente ha comparecido ante el Tribunal de distrito de Buskerud, en Drammen, este lunes 1 de diciembre, donde se declaró culpable.

Se dice que fue en septiembre cuando envió un correo a Norah Haukland, donde la amenazaba de muerte si no retiraba la denuncia que supuestamente había interpuesto en contra de Marius.

También se le ha acusado de contactar a peligrosos sicarios para secuestrar y matar a Noah, a cambio de un millón de coronas, lo que equivale a 90 mil euros.

Pero eso no es todo, entre las acusaciones están las amenazas contra miembros del parlamento de Noruega y a otras personalidades de la vida civil del país, y aunque un informe psiquiátrico forense ha determinado que padece retraso mental y autismo leve, se dice que sí es capaz de cometer estos actos delictivos.

Ahora, la ex pareja de Marius, Norah, ha sido citada para declarar este martes en el juicio contra su acosador, por lo que se dice, no lo está pasando nada bien.

Historia de Norah Haukland y Marius Borg

Norah alcanzó gran popularidad tras su participación en un programa llamado Love Island en 2020, y en octubre de 2022 formalizó su relación con Marius, quien la llegó a presentar como su novia oficial a la familia real; sin embargo, pusieron punto final a su romance en el verano de 2023.

Tanto Norah como Juliane Snekkestad, otra expareja que lo ha señalado por abusos físicos, psicológicos y amenazas, figuran entre las mujeres que supuestamente habrían sido agredidas por el primogénito de la princesa Mette-Marit.

