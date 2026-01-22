“Ha sido un infierno”: el príncipe Harry revela cómo ha afectado a Meghan Markle el acoso de la prensa

El príncipe Harry regresó a Londres para comparecer ante el tribunal superior con motivo de su demanda en contra de Associated Newspapers Limited (ANL). Durante el juicio, el duque de Sussex testificó haciendo una declaración que pronto acaparó los titulares en la prensa internacional, y es que en su testimonio, el príncipe Harry aseguró que la constante persecución mediática de la que ha sido víctima no solo lo ha afectado a él desde la infancia, sino que también ha logrado dejar consecuencias incluso en su vida actual, su familia y la salud emocional de su esposa, Meghan Markle.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre la salud de Meghan?

Durante la tercera jornada del proceso judicial que el príncipe está enfrentando, explicó que la presión mediática de la que siempre había sido víctima aumentó luego de que iniciara un proceso legal en contra del grupo editorial en 2022.

De acuerdo con su declaración, esta situación se ha convertido en una auténtica pesadilla que ha afectado a los miembros de su familia, incluida Meghan Markle, destacando que la “sensación de intrusión constante” lo ha hecho revivir experiencias dolorosas.

Visiblemente afectado, incluso con la voz entrecortada, el príncipe detalló que este “conflicto” no es solo una cuestión legal, sino una lucha que él ha hecho personal para combatir prácticas que a sus ojos son dañinas e injustas.

¿De qué acusa Harry al grupo editorial ANL?

El juicio, cuya duración se ha extendido unas semanas, revisa con detenimiento artículos publicados a lo largo de más de una década en la que, presuntamente, se habrían utilizado métodos ilegales para obtener información privada del príncipe.

Meghan Markle y el príncipe Harry se han visto afectados por el constante acoso de los medios. Getty Archivo

Harry afirma que dichas prácticas han llegado incluso a la intervención de comunicaciones de índole personal hasta la obtención de datos, los cuales fueron obtenidos a base de engaños.

En su declaración, el duque pelea que, por el hecho de ser miembro de la monarquía y tener una vida “pública”, tiene derecho a mantener y proteger su privacidad.

¿Cómo ha afectado la persecución mediática a Meghan Markle?

El príncipe expuso que decidió emprender acciones legales en contra del grupo editorial luego de que este tuviera acceso a una carta privada de Meghan, quien también levantó una demanda hacia ANL. El príncipe destacó que la prensa había manejado discursos crueles e incluso racistas hacia Meghan desde que él y ella comenzaron una relación en 2016, situación que, según el príncipe, aumentó una vez que el príncipe Archie nació.

En su declaración, el duque de Sussex fue contundente al señalar que la constante persecución ha hecho de la vida de su esposa “un infierno”. Harry menciona que su caso no solo busca proteger a figuras públicas, sino que también se cree conciencia sobre estas prácticas que han generado afectaciones a miles de personas.

El testimonio del príncipe Harry sobre el acoso que ha sufrido e incluso afectado a Meghan Markle se suma a un juicio que también involucra a celebridades como Elton John y Elizabeth Hurley, quienes también han demandado al grupo editorial por recopilación ilegal de información.