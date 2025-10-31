Harry y Meghan enfrentaron conversaciones difíciles sobre el futuro de sus hijos, Archie y Lilibet

Meghan Markle y el príncipe Harry forman parte de un grupo de personas que están luchando para que la inteligencia artificial sea regulada, pues aseguran que representa un peligro para toda la humanidad; sin embargo, detrás de esta decisión, está la seguridad de sus hijos Archie y Lilibet.

Aunque los pequeños apenas tienen 6 y 4 años respectivamente, los duques de Sussex no pueden dejar de preocuparse por su futuro en un mundo donde la tecnología y las redes sociales los pueden poner en peligro.

Meghan Markle y el príncipe Harry hablan sobre el complicado futuro que les espera a sus hijos

Durante su entrevista para el podcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, el príncipe Harry fue cuestionado por el presentador sobre qué hará cuando Archie y Lilibet le pidan un celular o una tableta, y peor aún, cuando quieran tener redes sociales.

El príncipe Harry aseguró que habla mucho sobre el tema con Meghan, y ambos están conscientes de que será un peligro para sus hijos:

“Hablamos mucho de ello. Creo que, gracias a lo que sabemos ahora, seremos mucho más cautelosos y reacios a permitir que nuestros hijos tengan acceso a las redes sociales, pero el problema es que muchos padres no son conscientes de ello”, comentó Harry. “Porque en ningún mundo lógico, justo, ético y moral, un padre debería tener que considerar esta aplicación, que se instala en el teléfono, lo cual, por cierto, significa que tener un teléfono para tu hijo es algo muy importante, pero en el momento en que les das acceso a todo lo demás, los niños serán niños”, expuso.

Sobre qué hará cuando Archie y Lilibet le pidan tener un teléfono celular, el duque de Sussex respondió con mucha seriedad:

“Muchos padres sienten que no tienen opción, y muchos niños tampoco. Porque la realidad es que tener un teléfono inteligente y un teléfono antiguo son dos cosas muy diferentes”, comentó el Duque de Sussex.

“Si queremos poder contactar con nuestros hijos, quizá deberíamos darles el teléfono de la vieja escuela... pero creo que nuestro objetivo debe ser asegurarnos de que, cuando nuestros hijos lleguen a esa edad, la situación actual no sea la misma que la de entonces. No hay razón para que lo sea”, agregó refiriéndose a los peligros a los que los pequeños están expuestos.

¿Qué edad considera el príncipe Harry adecuada para darle un celular a sus hijos?

El presentador también cuestionó a Harry sobre la edad a la que él le gustaría dar un celular a sus hijos para que comiencen en el mundo de las redes sociales.

“Creo que una vez que el cerebro esté bien formado, una vez que empiecen a descubrir quiénes son. Creo que 21 años es una edad sensata, pero las empresas (de redes sociales) nunca lo permitirán. Gastarán millones de dólares en presionar para que se impida”, opinó.

Harry también habló sobre los peligros de compartir fotografías de tus hijos en las redes sociales, asegurando que los padres deberían de ser más conscientes y cautelosos a la hora de hacerlo.

“Los padres pueden hacer lo que quieran. La realidad es que, por lo que he aprendido, visto, oído y experimentado, especialmente a través de la Red de Padres, deberían preocuparse mucho y ser muy cautelosos al publicar fotografías de sus hijos en internet, sobre todo ahora con este auge de la IA sin regular”, opinó el Duque de Sussex.

“Simplemente no se sabe adónde va a parar. No se sabe cómo se va a usar. Pero eso también es muy triste”, agregó.

