Kate Middleton: 5 looks con los que se robó los reflectores este 2025

2025 fue sin duda un año de apariciones y un regreso significativo para Kate Middleton. A pesar de que sus compromisos aún están siendo considerados de forma paulatina, la princesa de Gales fue retomando su papel institucional a lo largo del año, regresando de forma espectacular gracias a sus atuendos.

Para Kate, al igual que en su momento lo fue para su suegra, la princesa Diana, la moda es un lenguaje que conecta legado, memoria y futuro de la monarquía. Este 2026 volvemos la vista al pasado para revivir los momentos más emblemáticos que definieron el año de la princesa y con los que confirmó, una vez más, que posee un estilo exquisito digno de admiración.

Kate en el vestido de encaje en la visita diplomática de Estados Unidos

Para la recepción diplomática en la que los príncipes de Gales y el rey Carlos III recibieron al presidente de Estados Unidos, Kate dio cátedra de cómo apostar por el encaje en un diseño de Phillipa Lepley.

El diseño era una pieza de alta costura en encaje floral con transparencias sobre una base marfil con toques de oro, en la que resaltaban unas mangas de corte largo y un cuello alto; quedó toda la princesa de una silueta impecable. Un accesorio que complementó el look y se robó los reflectores aquella noche fue la tiara Lover’s Knot.

Esta pieza fue creada por Garrard en 1913, y ha sido una joya que ha trascendido a tres generaciones.

El vestido azul con el que rindió homenaje a la Reina Madre

Durante el banquete en honor a la visita de Estado del presidente de Alemania, él sorprendió al mundo al apostar por una pieza que casi nadie en la historia reciente había podido llevar: la tiara Oriental Circlet. Esta joya, reservada por tradición solo para reinas o consortes, causó revuelo al verla sobre la frente de Kate. La pieza, que cuenta con una influencia mongol y fue rediseñada con rubíes birmanos por la reina Alexandra, no se había visto en público desde que la portó la Reina Madre.

Por supuesto que para acompañar esta icónica e histórica pieza, Kate confió en Jenny Packham, quien fue la encargada de diseñar su vestido azul de escote asimétrico con el que se robó la noche.

El vestido de terciopelo verde

Durante la Royal Variety Performance, la princesa de Gales apostó por un atuendo que gritaba glamour a kilómetros de distancia. Ataviada en un vestido de terciopelo en color verde bosque de Talbot Runhof, Kate destacó su silueta, desprendiendo una elegancia sutil que dejó a más de uno con la boca abierta. Los accesorios que complementaron este atuendo fueron los pendientes Greville Chandelier, piezas que recibió como regalo por parte de la reina Isabel II el día de su boda.

Este evento marcó el regreso a las alfombras rojas de la princesa, luego de su largo proceso contra el cáncer.

El vestido rojo con el que recibieron a Francia

La visita del presidente francés Emmanuel Macron fue la excusa perfecta para que Kate apostara por un impactante diseño en color rojo de Givenchy, por la diseñadora Sarah Burton. Para este atuendo, Crédito apostó por la tiara Lover’s Knot, dominando a la perfección el lenguaje de la moda al combinarla con un diseño de una de las casas francesas más importantes que se encuentra bajo la dirección creativa de una diseñadora inglesa.

El atuendo “working” para recibir a Jordania

El 15 de octubre de 2025, el príncipe Al Hussein y la princesa Rajwa de Jordania visitaron Windsor y, para la ocasión, la princesa apostó por una tendencia distinta, pero igual de poderosa. En un traje sastre en color beige, Kate dejó claro que su maestría al vestir no solo incluía vestidos de gala, sino también atuendos casuales con tinte formal para ocasiones especiales. Este look destacó por la fluidez de las piezas y la elección de una blusa con cuello de volantes que recordó a las favoritas de la princesa Diana.

De esta forma magistral la princesa de Gales cerró de forma perfecta el otoño, regalándonos un atuendo emblemático y ejecutivo.

Hacer un repaso por los atuendos que Kate Middleton llevó durante el 2025 es comprender que la princesa domina a la perfección el lenguaje de la moda. No solo viste para lucir bella, sino que a través de sus prendas comunica diplomacia y honra el pasado, todo mientras construye una figura para el futuro. Definitivamente, Kate y su estilo elegante representan una de las figuras de la monarquía europea con un gran sentido por la moda.