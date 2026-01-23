¿Kate Middleton está harta del príncipe Harry? Esta sería la condición que le puso para regresar a la Familia Real

Desde la salida del príncipe Harry y Meghan Markle de la Familia Real en 2020, la relación con el príncipe William se ha mantenido tensa. Los hermanos han permanecido distanciados, ya que se dice que el príncipe de Gales ha evitado responder mensajes y llamadas del duque de Sussex.

De acuerdo con medios internacionales, el príncipe Harry habría buscado apoyo en la princesa Kate Middleton para lograr un acercamiento con su hermano; sin embargo, todo indica que su cuñada ya estaría harta de ser la mediadora entre los hermanos.

Te podría interesar: ¿Harry ataca a la prensa británica? Estas fueron sus duras acusaciones

Kate Middleton cansada del príncipe Harry

De acuerdo con la periodista Kate Mansey, que compartió la información en The times y la revista Heat, asegura que la princesa de Gales ya se cansó de darle importancia a Harry y sus conflictos con el príncipe William.

“Si Kate aprendió algo de su terrible experiencia con el cáncer, sabrá que la vida es demasiado corta para obsesionarse con Harry. La paciencia de Kate se está agotando, ha pasado años intentando mantener una puerta abierta con Harry, defendiéndolo cuando podía y manteniéndose en contacto discreto porque realmente esperaba que eso ayudara a sanar las cosas entre los hermanos”.

Mansey asegura que para Kate es cada vez más difícil justificar las acciones de Harry, y ya está cansada de la dinámica del duque de Sussex para regresar a la Familia Real.

“Cada vez le cuesta más justificar su lealtad a Harry cuando él se obstina y se niega a hacer lo único que podría cambiarlo todo. Llega un punto en que esperas algo a cambio, y ella no lo ve en Harry. Si las cosas van a avanzar, Harry tiene que ser quien dé el primer paso”.

Kate Middleton cansada del príncipe Harry Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

¿Cuál es la condición que le puso Kate Middleton al príncipe Harry para regresar a la Familia Real?

De acuerdo con la periodista, Kate sólo le ha pedido una cosa a Harry, pero él se ha negado rotundamente a pedirle una disculpa formal a William, cerrándose por completo a un acercamiento con su hermano.

“Aún no ha levantado el teléfono para disculparse adecuadamente con William, y para ella ya es imposible pasarlo por alto. La disculpa a William es el punto conflictivo; desde su perspectiva, eso es lo mínimo que debería hacer, y el hecho de que aún no haya sucedido es imposible de excusar. Ahora ha llegado un punto en el que siente que su buena voluntad se ha dado por sentada y se ha visto obligada a dar un paso atrás”, explica esta fuente.

