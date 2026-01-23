¿Harry ataca a la prensa británica? Estas fueron sus duras acusaciones

El príncipe Harry declaró ante el Tribunal Superior de Londres, testificando durante casi dos horas en su caso de alto perfil contra los editores del Daily Mail; sin embargo, antes de su asistencia, su abogado abordó sobre cómo debería ser tratado en la comparecencia.

El abogado de los demandantes en la demanda contra Associated Newspapers, David Sherborne, llamó a Harry al estrado el miércoles 21 de enero como “mi primer testigo, el duque de Sussex”, refiriéndose a él por el título que recibió de la reina Isabel el día de su boda en 2018.

Te podría interesar: El príncipe Harry regresa al Reino Unido para su última batalla legal contra la prensa británica

¿Cómo fue el testimonio del príncipe Harry contra los medios británicos en la corte?

Después de que el príncipe Harry prometió contar toda la verdad en una Biblia, Sherborne dijo que la etiqueta aconsejaba “que se le llame ‘Su Alteza Real’ y luego ‘Señor’"; sin embargo, ambos acordaron que lo mejor sería usar “príncipe Harry”.

Durante su testimonio, al príncipe Harry volvieron a preguntarle por un nombre, esta vez, fue en relación con un seudónimo que, según se informa, usó en Facebook a mediados de los años 2010.

La denuncia de Harry contra Associated Newspapers alega que el editor y sus periodistas utilizaron “técnicas ilegales de recopilación de información” para indagar en su vida personal.

Sin embargo, el Mail replicó que, en algunos casos, sus reporteros formaban parte del círculo íntimo de amigos de Harry.

Específicamente, el editor alegó que Harry contactó con la reportera Charlotte Griffiths usando un perfil de Facebook con el nombre de “Mr. Mischief”. Harry negó la acusación, diciendo que “nunca usó el nombre de Mr. Mischief” y que “no tenía ni idea” de si alguna vez había escrito a Griffiths.

También se alegó que Harry y Griffiths se conocieron en una fiesta en una casa en la isla española de Ibiza, pero Harry respondió: “La única vez que he estado en Ibiza es con mi esposa y mi hijo”.

Harry y Meghan Markle visitaron Ibiza en 2019, con su entonces recién nacido hijo, el príncipe Archie.

Harry también dijo que la única vez que conoció a Griffiths fue en una fiesta organizada por su amigo Arthur Landon, y añadió que cortó el contacto con ella inmediatamente al descubrir que era periodista.

“Mis círculos sociales no eran permeables”, insistió en el tribunal.

¿Cómo fue el testimonio del príncipe Harry contra los medios británicos en la corte? Getty Images

Los efectos del escrutinio de la prensa en el príncipe Harry

El caso ha despertado emociones tensas en el príncipe Harry, quien dijo en su declaración de víctima que la “invasión generalizada de mi privacidad” en los artículos a menudo se sentía “inquietante, como si estuvieras constantemente vigilado y no pudieras confiar en nadie a tu alrededor. Parece que cada aspecto de tu vida a puerta cerrada se muestra al mundo para diversión, entretenimiento y dinero.”

Aunque el duque de Sussex ha logrado mantenerse tranquilo durante este periodo intenso en la corte, al final de su declaración, no pudo evitar sentirse emocional, al recordar cómo los medios han afectado a su familia.

“A lo largo de este litigio, solo ha ido a peor, no a mejorar”, dijo Harry cuando le preguntaron sobre la cobertura continua de él a lo largo de estas múltiples demandas en los tabloides. “Es una experiencia horrible”.

