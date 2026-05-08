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Kate Middleton lleva el vestido con polka dots que todas queremos para vernos elegantes y con clase esta primavera

La garden party de Buckingham Palace dejó muchos momentos memorables, pero uno de los más comentados fue el look de Kate Middleton.

Mayo 08, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton

Kate Middleton lleva el vestido con polka dots que todas queremos para vernos elegantes y con clase esta primavera

Getty Images

Kate Middleton volvió a demostrar que nadie domina el estilo clásico moderno como ella. Durante la tradicional fiesta de jardín en Buckingham Palace, la princesa de Gales apareció con un sofisticado vestido blanco roto con polka dots negros que inmediatamente se convirtió en uno de sus looks más comentados de la temporada.

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Con una silueta ultra elegante, mangas estructuradas y ese aire refinado que ya es sello personal de Kate, el outfit confirmó algo que la moda lleva meses anunciando: los lunares regresaron oficialmente y son el estampado más chic de esta primavera 2026.

El look de Kate Middleton que revive los polka dots más elegantes

Para el evento real, Kate Middleton apostó por un vestido midi en tonos blanco y negro con estampado de lunares, una combinación clásica que nunca falla. La princesa complementó el look con stilettos nude, clutch discreto y un elegante sombrero de ala amplia que elevó todavía más el styling.

El resultado fue un look totalmente “royal”, sofisticado y femenino, pero al mismo tiempo fácil de adaptar a la vida real. Y justamente ahí está el secreto del estilo de Kate: logra que piezas clásicas se sientan actuales y aspiracionales sin verse exageradas.

Los polka dots llevan varias temporadas regresando poco a poco, pero esta primavera están dominando por completo las colecciones y el street style. Firmas como Carolina Herrera, Jacquemus y Self-Portrait han incluido vestidos de lunares en sus propuestas más recientes, apostando por siluetas fluidas y elegantes muy similares a las que suele llevar la princesa de Gales.

Por qué los vestidos con lunares estilizan tanto

Aunque muchas personas creen que los lunares son difíciles de usar, la realidad es que pueden ser increíblemente favorecedores cuando se combinan bien. Los diseños con base clara y lunares pequeños (como el vestido de Kate Middleton) ayudan a suavizar la silueta y aportan un efecto elegante y clásico.

Además, este tipo de estampado tiene una enorme ventaja: nunca pasa de moda. Un vestido de polka dots funciona igual de bien para eventos de día, bodas, comidas familiares o incluso para la oficina si se combina con accesorios minimalistas.

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Otro punto a favor es que transmite ese lujo silencioso que sigue marcando tendencia en 2026. Sin necesidad de colores llamativos o diseños extravagantes, los lunares consiguen que cualquier look se vea refinado y muy bien pensado.

Kate Middleton
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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