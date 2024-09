La conmovedora carta que Kate Middleton escribió a la madre de una niña enferma: ‘es admirable’

Pese a que Kate Middleton se encuentra bajo tratamiento oncológico, se ha dado un momento para responder la carta que le envió laa madre de una niña enferma de cáncer y en la cual le expresa la admiración con la que ha cuidado la salud de la pequeña.

Según lo que cuenta la edición británica de una famosa revista, Kirsty Kerr le habría hecho llegar a la princesa de Gales una carta sobre la enfermedad celíaca que tiene su hija de 6 años, en la cual le contaba “de madre a madre” sobre cómo era cuidarla por dicho padecimiento así como todo lo que ello conlleva.

“Me sorprendería que no creciera con algún tipo de ansiedad por la comida”, decía la carta. “Ella entiende el dolor que supone consumir gluten, pero siempre nos dice: ‘No me gusta no consumir gluten’”.

También, en la misiva Kerr decía que le “resulta muy extraño escribir una carta tan formal” cuando se dirije a Kate “de madre a madre”, porque tú tienes tres hijos. Quién sabe por lo que pasan porque también son diferentes, pero por una razón totalmente distinta”.