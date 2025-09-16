La enfermedad por la que la reina Camilla no pudo asistir al funeral de la duquesa de Kent

De acuerdo con el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, el funeral de la duquesa de Kent tendrá lugar el 16 de septiembre en la Catedral de Westminster, donde la realeza británica le rendirá homenaje.

El histórico funeral marcará la primera vez en varios siglos que la familia real asiste a una Misa de Réquiem católica por uno de sus miembros; sin embargo, la gran ausente sería la reina Camilla, esposa del rey Carlo III.

¿Por qué la reina Camilla no asistió al funeral de la duquesa de Kent?

Un portavoz del Palacio de Buckingham, fue el encargado de confirmar la ausencia de la reina consorte, debido a su estado de salud, el comunicado señala que Camilla se está recuperando de sinusitis aguda, una infección que causa que los senos paranasales se inflamen.

“Con gran pesar, Su Majestad la Reina se ha retirado de asistir a la Misa de Réquiem de esta tarde por la Duquesa de Kent, ya que se está recuperando de una sinusitis aguda”, afirma el comunicado del palacio. “Sus pensamientos y oraciones estarán con el duque de Kent y toda la familia”.

En el comunicado también se señala que el príncipe Eduardo, duque de Kent, ya fue notificado de esta decisión, y ha expresado sus mejores deceso para que la reina Camilla se mejore pronto.

¿Por qué la reina Camilla no asistió al funeral de la duquesa de Kent? Getty Images

¿La reina Camilla estará presente durante la visita de Donald Trump al Reino Unido?

De acuerdo con la revista People, la presencia de la reina Camilla en los compromisos ya establecidos para la visita de Donald Trump al Reino Unido, sigue confirmada.

La reina Camila viajó desde Escocia el martes 16 de septiembre y se espera que descanse en el Castillo de Windsor antes de los próximos días agitados.

Mientras tanto, el rey Carlos III encabezará a la familia real en el funeral de la duquesa de Kent, donde también estarán presentes el príncipe William y su esposa, Kate Middleton.

Después del funeral, el ataúd de la duquesa de Kent será trasladado en coche fúnebre al Cementerio Real de Frogmore, Windsor, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado, añadiendo que “las banderas ondearán a media asta en todas las residencias reales oficiales con la bandera de la Unión el día del funeral”.

