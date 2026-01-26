La princesa Ingrid de Noruega recrea el viaje oficial que hicieron sus abuelos en 1969 antes del juicio de Marius Borg

Fue en diciembre de 2025 cuando la princesa heredera, Ingrid de Noruega, regresó a su país desde Sidney, Australia, donde realiza sus estudios universitarios, para disfrutar de las celebraciones navideñas.

Sin embargo, lejos de estar descansando y disfrutando de sus vacaciones, Ingrid ha retomado su agitada agenda oficial, asistiendo a diferentes eventos reales, y tras celebrar su cumpleaños número 22 el pasado 21 de enero, ha emprendido su primer viaje en solitario.

Ingrid de Noruega revive el histórico viaje de sus abuelos en 1969 en su primer viaje en solitario

La princesa heredera al trono, Ingrid Alexandra, ha elegido hacer el mismo viaje que hicieron sus abuelos, los reyes Harald y Sonia de Noruega tras su boda en 1969, haciendo de su primer viaje en solitario, un momento memorable y simbólico, donde también ha disfrutado de la belleza de la auroras boreales.

Su primera parada fue Finnmark, en la frontera con Finlandia y Rusia, donde pasó la noche en Karasjok y conoció de cerca la cultura sami junto a una familia de pastores de renos.

También visitará la escuela y el parlamento Sami, para luego trasladarse al Parque Nacional de Anárjohka, realizando parte del recorrido por sí misma en un trineo de perros hasta el campamento.

Luego pasará la noche en una gamme, la cabaña tradicional sami, para conocer de primera mano su forma de vida y su vínculo con la naturaleza.

Este viaje marca su primer compromiso oficial en solitario y supone el cierre de su agenda institucional antes de regresar a Australia para continuar sus estudios universitarios.

Ingrid Alexandra, la esperanza de la monarquía Noruega

El viaje de Ingrid de Noruega se ha realizado días antes de que se lleve a cabo el polémico juicio de su hermano Marius Borg, quien está acusado por 32 delitos, incluyendo 4 por abuso sexual, y con posibilidades de pasar hasta 10 años en prisión.

“Por supuesto que es difícil. Tanto para nosotros como familia, para mí como hermana y para mamá y papá. Y, por supuesto, para todos los que están involucrados en el asunto”, dijo la princesa durante una pasada entrevista.

Con los escándalos que vive la monarquía de Noruega, todas las expectativas de un mejor futuro para la institución, están puestas en ella, pues además será la primera mujer en ocupar el trono noruego en 600 años. La última reina fue Margarita de Dinamarca, Suecia y Noruega que reinó entre 1387 y 1412.

