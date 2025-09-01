La princesa Leonor presume las mechas perfectas para iluminar el rostro este otoño 2025

Con un estilo muy Top Gun, la princesa Leonor acapara todas las miradas con su primer día en la Academia del Aire, donde aprenderá a volar el Pilatus PC-21, la aeronave que aprenderá a pilotar como parte de su última formación militar.

Sin embargo, su nuevo look también se robó las miradas, la futura reina de España lució las scandinavian hairline, unas mechas rubias que iluminan el rostro y serán una de las tendencias más populares del otoño.

Las mechas de la princesa Leonor que serán tendencia en el otoño 2025

Para iluminar su rostro, la princesa Leonor optó por recurrir a la tendencia scandinavian hairline, una técnica que se hizo viral en TikTok y que consiste en aclarar la línea del nacimiento del pelo y los mechones que hacen el contorno del rostro.

Un hermoso look que se puede apreciar cuando luce su melena suelta, pero que resulta más evidente cuando se recoge el pelo en moños elegantes como el que lleva en sus primeras imágenes a bordo de su aeronave militar.

El look de Leonor de Borbón en su primer día en la Academia del Aire

Además de su impecable hair style, Leonor lució un mono completo al estilo Top Gun durante el primer día de su última etapa de formación militar en la Academia del Aire de San Javier, para aprender a pilotar su nave, un Pilatus PC-21.

“Con ganas de aprender, pero poco a poco”, ha dicho la princesa a los periodistas antes de entrar en la cabina del avión, cuando le preguntaron si le daba miedo volar.

El coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la Academia de San Javier, ha recibido a la princesa, que ha saludado, a la entrada del edificio de dirección de las instalaciones militares, a los mandos y profesores que tendrá este año.

