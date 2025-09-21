Suscríbete
Realeza

La reina Letizia lleva el total look de denim que todas queremos este otoño 2025

Si algo tiene la reina Letizia es la habilidad de convertir un look sencillo en toda una lección de estilo. E

September 20, 2025 • 
Karen Luna
Letizia Ortiz

(Getty Images)

Hay looks que son tan sencillos y a la vez tan poderosos, que en cuanto los vemos pensamos: “yo necesito eso en mi vida”. Justo eso pasó con la reina Letizia, quien apareció con un outfit total denim que confirma que la mezclilla nunca pasa de moda y que este otoño 2025 será una de nuestras apuestas favoritas.

Un look cómodo y chic al mismo tiempo

Letizia se dejó ver con unos skinny jeans de mezclilla que estilizan al máximo y una camisa de denim en un tono ligeramente distinto, creando un contraste sutil pero muy favorecedor. Lo mejor es que no buscó complicarse con tacones imposibles, sino que remató el look con zapatos bajos súper elegantes y prácticos.

Ese detalle hace que el conjunto se sienta mucho más cercano a nosotras: es un look real, cómodo y fácil de usar en la vida diaria, sin dejar de ser chic.

Cómo copiar el look sin morir en el intento

Lo bonito de este estilo es que todas podemos replicarlo. Solo necesitas:

  • Unos skinny jeans que abracen tu figura sin incomodarte.
  • Una camisa de mezclilla que no sea exactamente del mismo tono para darle dimensión al outfit.
  • Zapatos planos, ya sean mocasines, ballerinas o incluso unos Oxford modernos.

Agrega un bolso discreto y unos accesorios minimalistas, y tendrás un look que funciona tanto para la oficina como para una salida casual.

Spanish Royals Visit The Fire-Damaged Area In Caceres - Extremadura

Getty Images

El encanto del total denim en otoño 2025

La mezclilla tiene ese poder de reinventarse cada temporada, pero esta vez vuelve con fuerza en versión total look. Letizia lo confirma con esta elección: práctica, sencilla y elegante, todo al mismo tiempo.

Más allá de ser reina, lo que inspira es que ella entiende que la moda también debe ser realista y versátil. Y al final, eso es lo que todas buscamos: ropa que nos haga sentir seguras, modernas y cómodas en cualquier momento.

Este otoño, sin duda, el denim total será el uniforme favorito de muchas. Y sí, después de ver a la reina Letizia, ya sabemos cómo llevarlo sin fallar.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
