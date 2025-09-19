La reina Letizia lleva el traje de lino que es perfecto para ir a la oficina en otoño

El pasado martes 16 de septiembre, la reina Letizia y el rey Felipe VI, comenzaron su viaje de estado en Egipto, el país africano les ha dado la bienvenida con una cena de estado y otras actividades interesantes.

Luego de pasar tres días en el Cairo, los reyes de España llegaron a Lúxor, donde Doña Letizia sorprendió con un elegante traje de lino en color blanco, ideal para las altas temporadas, para concluir con su visita de estado.

El traje de lino de la reina Letizia

Con temperaturas de hasta 34 grados, la reina Letizia ha apostado por un traje de lino en color blanco para su última jornada en Lúxor, lugar conocido por ser el museo al aire libre más grande del mundo, pues está lleno de descubrimientos arqueológicos.

Para la ocasión, la reina consorte de España, lució una chaqueta tipo sahariana con cinturón y pantalón ancho de la firma Carolina Herrera, un conjunto que usó por primera vez el 4 de julio de 2019, durante un encuentro con la selección española de Rugby 7.

Letizia complementó su traje de lino con unas cómodas alpargatas planas en color beige y un bolso tipo bandolera en piel taupe de la firma menorquina, Ansa per Ansa, además de llevar su anillo de Coreterno, sus pendientes Superstar con forma de estrella de Singularu y sus gafas de sol de Hugo Boss.

Por su parte, el rey Felipe vistió un pantalón verde caqui con camisa a juego y una sobrecamisa de estilo saharina en color beige, dejando de lado sus característicos trajes de etiqueta.

¿Cómo fue la jornada de la reina Letizia y el rey Felipe VI en Lúxor?

Felipe y Letizia disfrutaron del Museo de Lúxor, donde pudieron conocer las misiones arqueológicas españolas en el país africano, además de visitar algunas de las tumbas del sagrado Valle de los Reyes y recorrer algunas excavaciones arqueológicas lideradas también por españoles.

