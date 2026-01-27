La reina Letizia rescata de su armario su enigmático vestido de tweed ideal para lucir sofisticada en la oficina

Como principal embajadora de la moda española, la reina Letizia recibió este martes 27 de enero en el Palacio de La Zarzuela, a los organizadores y diseñadores de la 83ª edición de MBFW Madrid, reafirmando así su apoyo institucional al sector textil, que presentará sus colecciones en marzo en IFEMA.

Doña Letizia, fiel a su estilo y elegancia, ha llevado un vestido de tweed que ha capturado todas las miradas, pues su principal característica es que no pertenece a ningún diseñador famoso, pero sí impone tendencia.

Te podría interesar: Zafiros y vestido de terciopelo: el impecable look de gala con el que la reina Letizia acaparó miradas

El enigmático vestido de tweed de la reina Letizia que no tiene firma

Al reunirse con personas importantes del sector de la moda, la reina Letizia ha querido evitar usar prendas de algún diseñador conocido y así evitar conflictos, optando por un vestido sin firma.

Desde 2022 ha optado por seguir la misma estrategia, asegurando que: “Ninguno quiere decir todos. Todos los diseñadores. Moda española, eso sí”, dejando claro por qué prefiere no usar marcas cuando se trata de reunirse con el gremio de la moda.

Para esta ocasión, Letizia ha optado por rescatar un vestido de diseñador o marca desconocida que estrenó en 2024 en la entrega del Premio Cervantes, se trata de un vestido tweed que simula ser de dos piezas.

El enigmático vestido de tweed de la reina Letizia que no tiene firma Carlos Alvarez/Getty Images

Está confeccionado en hilos que mezclan colores como el blanco, negro, azules y malvas con detalles desflecados en cintura y puños, es de largo midi y manga francesa, ideal para un look sofisticado de oficina.

La Reina lo ha combinado con unos salones negros de “tacón sensato” de Magrit con hebilla en la parte delantera, unos pendientes con un pequeño diamante y un collar de PDPAOLA.

La agenda de la reina Letizia luciendo su vestido de tweed

Tras su encuentro con el sector del diseño, continuó su agenda con reuniones junto a FUDEN, que le presentó sus líneas estratégicas y su labor en favor de la enfermería, y con FEDER, que dio a conocer el Proyecto Únicas, una iniciativa orientada a mejorar la atención y el diagnóstico de las enfermedades raras en la población infantil.

