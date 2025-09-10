Suscríbete
La reina Mary de Dinamarca apuesta por la camisa vaquera, el comodín de otoño que no puede faltar

Mary de Dinamarca apuesta por lo atemporal para marcar estilo en sus looks cómodos y desenfadados, y la clásica camisa de mezclilla se convierte en una de sus piezas infaltables.

September 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Mary de Dinamarca impone la camisa vaquera para el otoño

Mary de Dinamarca impone la camisa vaquera para el otoño

Getty Images

Tras disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano, la familia real danesa retoma sus compromisos oficiales, y la reina Mary de Dinamarca deslumbra con un look casual perfecto para inaugurar la temporada otoñal en su más reciente aparición pública.

La reina Mary recurrió a uno de sus clásicos más usados, su camisa vaquera que será tendencia durante la temporada otoñal.

La camisa vaquera de Mary de Dinamarca que será tendencia en otoño

Esta semana, Mary de Dinamarca ha comenzado sus actos oficiales con la inauguración de la Semana de la Naturaleza 2025 en el Parque Natural Ryvangens, en el que realizó actividades con algunos niños invitados.

Para la ocasión, la reina optó por un look cómodo y casual que destacó por su camisa vaquera de Ralph Lauren, una prenda que ha usado en diversas ocasiones desde hace un par de años, por su practicidad.

Es un diseño atemporal, de corte ligeramente ajustado, que se adapta a casi cualquier look. La reina lo ha combinado con jeans en tono crema, pantalones negros tradicionales y una falda en verde khaki, y para esta ocasión, la ha llevado con un atuendo mucho más deportivo.

Mary combinó su camisa denim con pantalones verdes con de talles negros de la marca Mountain Warehouse y unas botas de trekking de Salomon, un look urbano perfecto para realizar actividades al aire libre.

¿Por qué la camisa vaquera de Mary de Dinamarca es ideal para el otoño?

La prenda es tan versátil, que ha conquistado a otras mujeres de la realeza como la reina Letizia o la princesa de Gales, Kate Middleton.

El pasado mes de mayo, Doña Letizia usó una camisa denim muy parecida a la de Mary cuando visitó a su hija Leonor en Panamá, mientras estaba a bordo del buque Elcano.

Mientras que Kate también apuesta por un look con detalles románticos de mangas fluidas y detalles plisados.

Sin embargo, la razón de que esta prenda sea un básico atemporal que todas deberíamos de tener en nuestro clóset, es que combina con todo y da un toque de elegancia a nuestros outfits casuales.

Mary de Dinamarca
Melisa Velázquez
