La terrible consecuencia que Archie y Lilibet podrían enfrentar por la pelea entre Carlos III y el príncipe Harry

Recientemente, el príncipe Harry concedió una entrevista a la BBC, en la cual hizo reveladoras confesiones acerca de la conflictiva relación que actualmente tiene con su padre, el rey Carlos III. Durante el diálogo, el propio duque de Sussex admitió que el monarca “no quiere hablarle”, lo cual, de manera indirecta, tendrá fuertes consecuencias en la vida de Archie y Lilibet, los hijos que Harry tuvo con Meghan Markle y que ahora viven en Estados Unidos.

En declaraciones a Nada Tawfik, el duque dijo: “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad”. Harry también insinuó que el rey Carlos podría no volver a ver nunca a sus nietos, de 5 y 3 años de edad, respectivamente.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

La razón por la cual el duque estaría indispuesto en que sus hijos vean a su abuelo tiene que ver con la negativa del gobierno inglés de concederle a la familia Sussex un equipo de protección especial al viajar al Reino Unido. “No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento”, declaró Harry en la explosiva entrevista citada.

El príncipe enfatizó que teme por la seguridad de Meghan Markle, la suya y la de sus hijos en el Reino Unido después de perder su apelación para restablecer su seguridad financiada por el estado allí. El polémico royal también dijo que teme que “la historia se repita”.

¿Por qué el príncipe Harry tiene tanto miedo de que sus hijos viajen sin protección al Reino Unido?

Después de que renunciara a su labor real en 2020, al duque de Sussex le fue retirada la protección especial y su apelación para que se reexaminara su protección policial fue desestimada el pasado 2 de mayo por el juez Sir Geoffrey Vos y otros dos jueces. Ahora, Harry argumenta que él, Meghan, Archie y Lilibet, no estarían adecuadamente protegidos si regresaran al Reino Unido sin seguridad, alegando que “un deber de cuidado” ha sido “completamente arrojado por la ventana” con el fallo.

El príncipe Harry expresó su preocupación por no tener seguridad especial en el Reino Unido para él y su familia YouTube BBC News

“En el fondo, se trata de una disputa familiar, y me entristece muchísimo que estemos aquí sentados hoy, cinco años después, tras la decisión —muy probablemente, de hecho, lo sé— de mantenernos bajo techo”, dijo Harry.

Continuó: “pero una vez que se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar, una vez que se dieron cuenta de que mi esposa, mis hijos y yo somos más felices fuera de la institución, entonces, por favor, simplemente miren los hechos”.

“Miren el riesgo, la amenaza, el impacto que tendría si algo me pasara a mí, a mi esposa o a los nietos de mi padre. Si algo les pasara, miren dónde recae la responsabilidad”, añadió.

El príncipe Harry dijo que el problema de seguridad es más grande que la ruptura con su familia. “Ya sea que estemos de acuerdo o no, hay mucho en lo que coincidimos, hay mucho en lo que discrepamos, dejando eso de lado, ¿dónde está el deber de cuidado?”.

El duque concluyó: “No quiero que la historia se repita. Creo que hay muchas otras personas, la mayoría, que tampoco quieren que la historia se repita. A través del proceso de divulgación, he descubierto que algunas personas quieren que la historia se repita, lo cual es bastante siniestro”. Este comentario lo hizo en referencia a la muerte de Lady Di, a quien también se le retiró la seguridad especial después de su divorcio del príncipe Carlos.