Las royals que más y menos gastan en moda y cuáles son sus piezas favoritas

El 2023 está a punto de terminar, por lo que vale la pena hacer un recuento de quiénes fueron las royals que más gastaron en moda durante el 2022, para de esta manera poder hacer una estimación de quienes encabezarán la lista este año.

Es la plataforma UFO No More, especializada en recabar los datos de cada una de las piezas de moda utilizadas por la realeza, quien cada primero de enero lanza al público la lista completa de prendas utilizadas por las royals y la suma de cada uno de los precios de dichos elementos, contemplando el costo no solo de ropa, sino también de accesorios como bolsos y joyería.

Resulta que el año pasado la royal que encabezó la lista fue, nada más y nada menos, que Charlene de Mónaco, quien invirtió un total de 739 mil 541 euros en moda, y quien hasta el momento se muestra fanática de los colores neutros, pues entre las piezas recientemente agregadas a su carrito de compras se encuentran trajes confeccionados en beige, negro y gris, destacando la presencia de un look Giorgio Armani con acabado de seda de más de 8 mil 195 euros, sin accesorios, lo equivalente a casi 164 mil pesos mexicanos.

Charlene de Mónaco es la royal que más gastó en moda en 2022

El top 3 de las royals que más gastaron en moda en 2022

Seguida de la princesa y esposa de Alberto II, se encuentra Olympia de Grecia, quien gastó un total de 227 mil euros en moda, estrenando más de 50 prendas, lo cual definitivamente reafirma su papel como it girl, el cual se ha ganado a pulso a sus 27 años de edad.

Olympia de Grecia se llevó el segundo lugar en el podio de las royals que más gastan en moda Instagram @olympiagreece

Hasta el momento las piezas más resaltan en el recuento de prendas estrenadas por la hija de Marie-Chantal y Pablo son varios elementos firmados por la marca francesa Dior, como el Vestido largo blanco con hombros descubiertos y ojales de la colección Resort 2023; y el bolso a juego, cuyo modelo se ha bautizado como “ Lady D-Lite” y el cual combina la elegancia clásica con la modernidad de la maison.

Por último en este top 3, destaca la presencia de la esposa del príncipe William, Kate Middleton, pues claramente no podía faltar, siendo una de las mayores representantes de la moda real.

Por supuesto, Kate Middleton no podía faltar en el top 3 de royals que más gastan en moda Getty Images

En 2022, la princesa de Gales gastó aproximadamente 217 mil euros en moda, lo que supone un gasto de 1.293 euros por prenda, si tomamos en cuenta que durante el año estrenó un total de 204 piezas, colocándose como la royal que mostró más piezas nuevas ante el público.

Letizia Ortiz, la reina de la moda low cost

La reina Letizia reafirma su sencillez con su bajo gasto en moda, a comparación de otras royals Getty Images

Si bien es sabido que doña Letizia es fanática de marcas mainstream como Zara y H&M, su gusto por la moda de bajo precio quedó comprobado en el recuento de UFO No More, ya que este arrojó que el gasto total de la royal española fue solo de 53 mil 919 euros, estrenando solo 129 piezas, lo cual la lleva a ocupar el décimo cuarto puesto de la lista, muy por debajo de otras royals, como Meghan Markle, Beatriz de York y Máxima de Holanda.