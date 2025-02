Letizia Ortiz reveló cuál es la profesión que realmente le hubiera gustado ejercer

El pasado 21 de febrero, la reina Letizia Ortiz asistió a la “31ª Muestra de Cine Español de Tudela”, con motivo del 40ª aniversario de la película de Mario Camus “Los Santos Inocentes”, basada en la obra de Miguel Delibes. Ahí conversó con varios de los asistentes, entre ellos el actor Julián López, a quien le confesó cuál es la profesión que realmente le hubiera gustado ejercer, además del periodismo.

De acuerdo con la revista Divinity, Su Majestad le dijo a Juan que de no haberse desempeñado en el ámbito de la comunicación, le hubiera gustado trabajar en el cine.

“Yo vi a una persona como muy cinéfila, que ya lo sabía, pero lo comprobé de verdad. De algo genuino, no de algo de pose, o sea, se notaba que tenía interés por el cine real, porque decía que, si no se hubiera dedicado a lo que es, se hubiera dedicado al cine, entonces me pareció muy bonito, sí, sí”, dijo el actor ante el medio citado.

El pasado 21 de febrero, la reina Letizia Ortiz asistió a la “31ª Muestra de Cine Español de Tudela” Casa Real

Julián López también compartió su percepción personal sobre la madre de la princesa Leonor: “Bueno, mira, es decir, que me dio muy buen rollo, no sé si esto es muy de realeza esta frase, pero es que es así, me dio buen rollo. No es que me cambiara, tampoco es que fuera una persona que tuviera mala idea de ella, ni mucho menos, pero sí es cierto que me cayó muy bien”.

Así mismo, el actor remató su declaración exaltando el carácter cinéfilo de Doña Letizia, quien durante la muestra se mostró realmente interesada en los asistentes. “Se notaba como que sabía dónde iba y sabía con quién se iba a encontrar, y qué es lo que tiene que preguntar, pero insisto, lo hacía de una manera muy natural y genuina, que yo creo que era verdad”.

Letizia Ortiz demostró su caracter cinéfilo durante la “31ª Muestra de Cine Español de Tudela”, Casa Real

¿Qué estudió Letizia Ortiz?

Tras terminar el bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu, Letizia Ortiz se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, institución dónde se licenció en Ciencias de la Información, rama de Periodismo.

Más tarde, Letizia obtuvo un máster en Información Audiovisual por el Instituto de Estudios de Periodismo Audiovisual y viajó a Cuba, Colombia, Costa Rica y por último a México para comenzar sus estudios de doctorado en la Universidad de Guadalajara.

En los pocos años que ejerció como periodista, la esposa de Felipe VI acumuló experiencia en televisión y medios escritos. Incluso, en el año 2000 recibió el Premio Mariano José de Larra, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid por su labor como Mejor Periodista Menor de 30 años.