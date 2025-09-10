Los talentos musicales de George, Charlotte y Louis: los instrumentos que dominan los hijos de los príncipes de Gales

En su más reciente aparición pública, el príncipe William, de 43 años, compartió detalles sobre los gustos musicales de sus tres hijos y explicó por qué él y su esposa, Kate Middleton, consideran fundamental que George, Charlotte y Louis reciban una educación musical.

William también habló de sus propias habilidades musicales y sus limitaciones para lograr tocar un instrumento musical.

Estos son los instrumentos musicales que los hijos de Kate y William tocan

El pasado 9 de septiembre, el príncipe de Gales realizó una visita a Spiral Skills, un grupo juvenil de Lambeth que ha recibido financiamiento del Homewards Fund, un programa de William que busca erradicar la falta de vivienda en Reino Unido.

Durante la conversación con los jóvenes, el príncipe habló de las habilidades musicales de sus hijos, cuando uno de ellos lo invitó a tocar la batería con él.

“Definitivamente no soy baterista. Me alegra verte tocarlo. Si mi hijo menor estuviera aquí, lo intentaría, porque está practicando ahora mismo, pero me encantaría escucharte. Gracias por preguntar”, le dijo William al chico de 16 años.

Durante los Premios Tusk en Londres el pasado mes de noviembre de 2024, William compartió con el bajista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, que Luis estaba aprendiendo a tocar la batería:

“Mi hijo menor está aprendiendo a tocar la batería. Por eso me paso la vida con los dedos tapados”.

Sin embargo, Louis no es el único con espíritu rockero de la familia, pues una entrevista en 2022, Kate Middleton confesó que su hijo George estaba aprendiendo a tovar la guitarra eléctrica.

Mientras que la princesa Charlotte tiene gustos más clásicos, pues practicaba el piano, un gusto heredado de su madre Kate, pues ella también toca el piano.

El príncipe William y Kate Middleton con sus hijos. Getty Images/ Instagram: @princeandprincessofwales

¿Cuáles son las aptitudes musicales del príncipe William?

Durante el mismo evento, William no dejó de admirar el talento musical de los jóvenes que lo rodeaban, y aseguró que le hubiera gustado aprender música a su edad.

“Ojalá hubiera empezado a tu edad. No sabía leer música, así que esa era mi mayor debilidad. Empecé tocando el piano, la trompeta y la batería, y luego me di cuenta de que tenía que memorizar cada melodía y simplemente se me fue. Me aseguro de que mis hijos aprendan música porque me encanta, y es crucial, muy importante”.

Seth Pinnock, fundador de Symphony Studios, espera que algún día los hijos del príncipe vayan y sorprendan a los jóvenes del grupo con su talento.

