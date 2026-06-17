Los últimos días han sido especialmente difíciles para la familia real noruega. Mientras la princesa heredera Mette-Marit de Noruega se recupera de un exitoso trasplante de pulmón, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por varios delitos. Sin embargo, en medio de esta complicada situación familiar, madre e hijo han podido reencontrarse.

De acuerdo con diversos medios europeos, Marius ha recibido autorización para visitar a su madre en el hospital donde permanece ingresada tras la intervención, un gesto que refleja la delicada situación de salud que enfrenta la princesa heredera.

El emotivo reencuentro entre Marius Borg Høiby y Mette-Marit

Según la información difundida este 17 de junio, Marius Borg Høiby habría realizado varias visitas discretas al hospital de Oslo donde se recupera Mette-Marit, utilizando accesos alejados de la atención pública debido a la sensibilidad del momento. Las visitas se habrían autorizado teniendo en cuenta el estado de salud de la princesa heredera y el vínculo familiar entre ambos.

La noticia llega apenas unos días después de que los tribunales noruegos rechazaran una solicitud presentada por la defensa de Marius para obtener su liberación anticipada. El argumento principal estaba relacionado con el deterioro de la salud de su madre, quien necesitaba un trasplante de pulmón debido al avance de la fibrosis pulmonar que padece desde 2018.

Marius Borg Høiby vuelve a ver a su madre, Mette-Marit, tras su delicado trasplante. Getty Images

Cómo evoluciona la salud de Mette-Marit tras el trasplante

La Casa Real de Noruega confirmó que la operación fue un éxito y que Mette-Marit continuará varias semanas hospitalizada mientras los médicos supervisan su recuperación, ajustan la medicación y realizan el proceso de rehabilitación correspondiente. La princesa, de 52 años, fue sometida al procedimiento en el Hospital Universitario de Oslo después de que su estado empeorara significativamente durante los últimos meses.

La fibrosis pulmonar, enfermedad que afecta progresivamente la capacidad respiratoria, obligó a la heredera a reducir su agenda pública e incluso a aparecer con asistencia de oxígeno en algunos compromisos recientes.

Un momento especialmente difícil para la familia real noruega

El trasplante de Mette-Marit coincide con uno de los capítulos más complejos para la monarquía noruega. Apenas esta semana, Marius Borg Høiby fue condenado por el Tribunal de Oslo y su equipo legal ya anunció que apelará la sentencia.

En medio de la incertidumbre judicial y la recuperación médica de la princesa heredera, el reciente reencuentro entre madre e hijo representa un momento profundamente personal para una familia que enfrenta varios desafíos al mismo tiempo. Mientras Noruega sigue pendiente de la evolución de Mette-Marit, todas las miradas están puestas en su recuperación y en los próximos pasos del caso que involucra a su hijo mayor.

